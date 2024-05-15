CHP'li eski Aksaray Belediye Başkanı Memiş Akın hayatını kaybetti
CHP'li eski Aksaray Belediye Başkanı Memiş Akın vefat etti.
Aksaray’ın CHP’li geçmiş dönem belediye başkanlarından Memiş Akın hayatını kaybetti.
Aksaray'da 1984-1994 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapmış olan Memiş Akın, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Akın'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağı verilecek.
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