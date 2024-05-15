CHP'li eski Aksaray Belediye Başkanı Memiş Akın hayatını kaybetti

CHP'li eski Aksaray Belediye Başkanı Memiş Akın vefat etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 12:42
CHP'li eski Aksaray Belediye Başkanı Memiş Akın hayatını kaybetti
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Aksaray’ın CHP’li geçmiş dönem belediye başkanlarından Memiş Akın hayatını kaybetti.

Aksaray'da 1984-1994 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapmış olan Memiş Akın, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Akın'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağı verilecek.



 


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