CHP'li eski vekil için TBMM'de cenaze töreni

Hayatını kaybeden eski CHP Hatay Milletvekili Abdullah Öner Miski için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi. Törene, 85 yaşındaki Miski'nin ailesi, yakınları, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve eski milletvekilleri katıldı.

DHA
Yayınlanma: 30.06.2023 - 13:21
CHP'li eski vekil için TBMM'de cenaze töreni
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Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, eski CHP Hatay Milletvekili Abdullah Öner Miski (85) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi.

TBMM'de düzenlenen cenaze törenine eski Hatay Milletvekili Abdullah Öner Miski'nin ailesi, yakınları, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve eski milletvekilleri katıldı.

GÖLBAŞI ASRI MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK

16 ve 18'inci Dönem CHP'den Hatay Milletvekili seçilen Miski, evli ve 2 çocuk babasıydı. Miski'nin cenazesi öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Gölbaşı Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Abdullah Öner Miski CHP

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