CHP'li eski vekil için TBMM'de cenaze töreni
Hayatını kaybeden eski CHP Hatay Milletvekili Abdullah Öner Miski için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi. Törene, 85 yaşındaki Miski'nin ailesi, yakınları, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve eski milletvekilleri katıldı.
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, eski CHP Hatay Milletvekili Abdullah Öner Miski (85) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi.
TBMM'de düzenlenen cenaze törenine eski Hatay Milletvekili Abdullah Öner Miski'nin ailesi, yakınları, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve eski milletvekilleri katıldı.
GÖLBAŞI ASRI MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK
16 ve 18'inci Dönem CHP'den Hatay Milletvekili seçilen Miski, evli ve 2 çocuk babasıydı. Miski'nin cenazesi öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Gölbaşı Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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