CHP'li Faik Öztrak'tan Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' toplantısında açıkladığı vizyon belgesine dair açıklama

28 Ekim 2022 Cuma, 19:58

Yalnızca AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sunum yaptığı AKP’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ temalı ‘vizyon belgesi’ tanıtım toplantısından yeni bir şey çıkmadı.

Ankara Spor Salonu’ndaki etkinlikte konuşan Erdoğan, başörtüsü için anayasa değişikliğini haftaya Meclis’e sunacaklarını söyledi. “Aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık” diyen Erdoğan, LGBTİ+ karşıtı maddeleri işaret etti.

Yaklaşık 1,5 saat konuşan ve açıklamalarında yeni bir şey söylemeyen Erdoğan'ın, “Bugün sizlere sadece, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ruhunu, felsefesini, özünü anlatmak istiyorum” sözleri, 'Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun sadece soyut sözlerde yer aldığının kanıtı niteliğindeydi.

KANAL İSTANBUL, ANAYASA VE BAŞÖRTÜSÜ 'YİNELEMESİ'

Erdoğan, "Hücrelerine kadar vesayete hizmet etmek üzere hazırlanmış 12 Eylül darbesi anayasasının raf ömrü çoktan dolmuştur. Bu doğrultuda başlattığımız girişimlerin bazıları Meclis safhasında, bazıları daha teklif aşamasında, muhalefetin destek vermemesi sebebiyle akim kalmıştır. Her şeyiyle milli iradenin ürünü yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir" dedi.

Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifine değinen Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi Meclise sunarak, aslında tabii bir hak olan bu konunun ülkemizin gündeminden, inşallah tamamen çıkmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Kanal İstanbul hakkında da konuşan Erdoğan, "Yakında Kanal İstanbul'un çalışmalarına başlayacağız ve İstanbul Boğazı'nı çevre tehdidinden kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşurken ‘https://turkiyeyuzyili.com/tr’ diye bir internet sitesi erişime açıldı. Burada cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın iç ve dış politikada sık sık dile getirdiği söylemlerin özetlendiği 16 madde sıralandı.

CHP'DEN VİZYON BELGESİNE İLK YORUM GELDİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı" Programı'nda konuşmasından sonra açıklama yaptı.

Öztrak, 2002’de iktidara gelen AKP’nin 20 yıllık karinesini anlattığı açıklamasını sosyal medya hesabından yayınladı. Öztrak, “Son 20 yılda, hiçbir hükümete nasip olmayan kaynakları ve zamanı kullandılar. Verdikleri sözleri tutamadılar. Büyük fırsatları kaçırdılar. Toplumu kutuplaştırdılar. Kaynakları israf ettiler… Ama Saraya heba ettiği 20 yıl yetmemiş. Şimdi utanmadan, sıkılmadan 100 yıl masalları anlatıyor. Milletimiz sizin ne olduğunuzu gördü. Notunuzu verdi. Tasdiknamenizi elinize vermek, sizi evinize göndermek için artık sandığa gün sayıyor” dedi.

1) Sarayın kibirlisi göreve geldiği 2002'den bu yana;

- 2 trilyon 504 milyar $ vergi topladı

- 131 milyar $ içeriden, dışarıdan borçlandı.

- Milletin 63 milyar $'lık malını, mülkünü sattı.

Toplam 2 TRİLYON 697 MİLYAR DOLAR para toplayıp harcadı. — Faik Öztrak (@faikoztrak) October 28, 2022

Öztrak, şu açıklamayı yayınladı:

“SARAYIN KİBİRLİSİ GÖREVE GELDİĞİ 2002'DEN BU YANA...”

Sarayın kibirlisi göreve geldiği 2002'den bu yana; 2 trilyon 504 milyar dolar vergi topladı. 131 milyar dolar içeriden, dışarıdan borçlandı. Milletin 63 milyar dolarlık malını, mülkünü sattı. Toplam 2 trilyon 697 milyar dolar para toplayıp harcadı. Sarayın kibirlisi 20 yılda, kendinden önceki 57 hükümetin, 79 yılda kullandığı kaynağın 4 katını kullandı. Önceki hükümetler kullandığı her 100 dolarlık kaynakla 714 dolar gelir yarattı. Saray hükümetleri her 100 dolarlık kaynakla 533 dolar gelir yaratabildi. Kaynaklar israfa, şatafata gitti.





2011'de çıktılar ‘2023'te Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokacağız’ diye söz verdiler. 2023'te; Milli gelir 2 triyon dolar, fert başına gelir 25 bin dolar, ihracat 500 milyar dolar, işsizlik yüzde 5 olacak diye söz verdiler. Bunları Kalkınma Planlarına yazıp resmi hedef haline getirdiler. 2023'e artık sayılı gün kaldı. Bırakın dünyada ilk 10 ekonomiden biri olmayı; 1990 yılında en büyük 20 ekonomi arasına giren, 1999'da G20 üyesi olan Türkiye'yi En büyük 20 ekonomi arasından düşme noktasına getirdiler.

“KENDİ AÇIKLADIKLARI PROGRAMDA, 2023 HEDEFLERİNİN YARISINA BİLE ULAŞAMADIKLARINI İTİRAF ETTİLER”

Kendi açıkladıkları programda, 2023 hedeflerinin yarısına bile ulaşamadıklarını itiraf ettiler. ‘Fert başına 25 bin dolar gelir’ demişlerdi. Kişi başına geliri 15 bin dolar bile yapamadılar. ‘2 trilyon dolar olacak’ dedikleri milli gelir, 1 trilyon doları bile göremedi. Türkiye sadece ekonomide zemin kaybetmedi. Ülkemizi Hukuktan, demokrasiye 3. dünya ülkeleri seviyesine indirdiler. Sadece son 4 yılda ülkemiz; Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 8, Yolsuzluk Algı Endeksi'nde 18, Dünya Mutluluk Endeksi'nde 38 sıra birden geriledi.

“SON 20 YILDA, HİÇBİR HÜKÜMETE NASİP OLMAYAN KAYNAKLARI VE ZAMANI KULLANDILAR”