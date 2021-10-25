CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki ‘hülle’ atamaları ortaya koydu
İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın şube müdürlüğü sınavının yazılı kısmında yüksek puan alanların, sözlü kısmında düşük puanlar verilerek elendiğini söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı’nın yazılısından 90-95 puan alanların düşük sözlü notları ile elendiğine dikkat çekerek, “77, 79, 79,17 gibi puan alanlar yüksek sözlü notları ile asil listede yer aldı. Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü’nde sınavsız olarak, hülle yolu ile müdür atamaları yapıldı. Genel müdürlükte halen şoförlük ve sekreterlik yapan personel sınavsız şube müdürü olarak atandı” bilgisini paylaştı.
İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın şube müdürlüğü sınavının yazılı kısmında yüksek puan alanların, sözlü kısmında düşük puanlar verilerek elendiğini söyledi. Yazılı sınavda 10-12 puan düşük alanların ise yüksek sözlü puanları ile asil listeye alındığına dikkat çeken İlgezdi, “Bu, torpilin, insan kayırmanın itirafıdır” dedi. Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü’nde 2017-2021 yılları arasında şube müdürü olanlara işaret eden İlgezdi, “Sınavları kazanamayanlar sınavsız kadro olan müdür yardımcılığına atanıp merkeze şube müdürü olarak geçiyor. Sınavdan yüksek puan alanlar da eleniyor. Böyle bir adalet ve etik olamaz. Sadece Opera ve Bale Genel Müdürlüğü’nden hülle yolu ile şube müdürü olan 11 isimi tespit ettik. 12. isim için de çalışma yapıldığını biliyoruz. Ankara Opera ve Bale Müdürlüğü’nde boş bulunan müdür yardımcılığı kadrosuna hülleyle ataması yapılacak bir isim konuşuluyor” ifadelerini kullandı.
HEM MÜDÜR HEM ŞOFÖR
Hülle ile şube müdürü olanlar arasında 3 şoför bulunduğunu aktaran İlgezdi, “Şube müdürü olarak atanan şoförlerden biri şeflik sınavında 48,98 puan alarak, başarısız olduğu halde hülle ile şube müdürü yapılmış ve halen şoförlük yapmakta. Genel müdürlük sekreteri de hülle yoluyla şube müdürü olarak atanmış ama sekreterlik görevini sürdürmekte” diye konuştu. İlgezdi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda adaletin ve liyakatin yok olduğunu aktardı.
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