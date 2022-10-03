CHP’li gençlerden KYK tepkisi: AKP yine sınıfta kalmıştır

03 Ekim 2022 Pazartesi, 10:54

CHP Urla Gençlik Kolları, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı devlet yurtlarında yaşanan sıkıntılara yönelik basın açıklaması düzenledi. CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Avukat Burak Kotan’ın katılımıyla, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü önünde düzenlenen basın açıklamasında hükümetin yanlış ve istikrarsız politikaları nedeniyle öğrencilerin barınma sorunu yaşadığı vurgulandı.

CHP Urla Gençlik Kolları Başkanı Pelin Karasakal tarafından kamuoyu ile paylaşılan açıklamada, KYK yurtlarında yeni bir düzenleme yapılması gerektiği hususunda hükümete çağrı da yapıldı. Pelin Karasakal, “Pandemi döneminin bitmesiyle birlikte, üniversiteler tekrar yüz yüze öğretime geçmiş ve binlerce genç kardeşimiz tekrardan eğitim gördüğü şehir ve okullarına dönmüştür. Bu durumda da üniversiteli kardeşlerimizin öğrenimlerini devam ettirebilmek için barınma ihtiyaçları doğmuştur. Ancak gelinen bu süreçte görmekteyiz ki pandemi döneminde hükümetin plansız politikaları yüzünden kontrolden çıkan ekonominin ortaya çıkardığı enflasyon artışı ve ülkenin geleceğine ket vurmak isteyen fırsatçı vatandaşlarımız yüzünden, binlerce genç kardeşimiz kalacak ev ve yurt bulma sorunu yaşamaktadır. Kontrolsüz biçimde artan kiralar ve yetersiz yurt kapasiteleri yüzünden gençlerimiz, barınacak ve kalacak yer bulamamaktadır. Birçok gencimiz ev ve öğrenci yurdu bulamadığı için kayıtlarını dondurmakta, hatta sokakta çaresizce yetkililerin bir çözüm bulmasını beklemektedir” diye konuştu.

“BİR ODAYI ÇOK GÖRÜYORLAR”

Hükümetin kalıcı politikalar üretemeyip geçici düzenlemeler ile öğrencileri daha büyük sıkıntılar içine soktuğunu vurgulayan Karasakal, “Sosyal devlet gereği olarak öğrencilere yurt sağlama yükümlülüğü altında olan hükümet, tüm yükümlülüklerini yerine getiremediği gibi bu konuda da sınıfta kalmıştır. AK Parti, Ülkemizin çok değerli üniversitelerine, çok iyi başarı puanları alarak yerleşen, ülkemizin geleceğine yön vermek için çalışıp vatanına milletine hayırlı bir evlat olmayı amaçlayan pırıl pırıl gençlerimize yatacak bir odayı bile çok görmektedir. Yeni öğretim yılı için KYK yurtlarında kalacak öğrencilerin henüz odaları bile belli değildir. Ki bırakın odaların belirsizliğini, öğrenci arkadaşlarımın refah seviyesini yükseltip, eğitimde önlerini açmasını beklediğimiz AK Parti zihniyeti, KYK yurtlarında iyileştirmeye gideceğine baza sisteminden ranza sistemine geçiş yapmıştır. Haliyle 3-4 kişilik odalar 6-8 kişiliğe kadar yükselmiş, gençlerimizin özel alanlarına tecavüz edilmiştir” dedi.

“GENÇLERİN GELECEĞİ ÇALINIYOR”

Gelinen noktada hayata geçirilen eksik düzenlemelerin gençlerin geleceğinden çalmak anlamına geldiğini belirten Karasakal, “Bununla da kalmayıp kaybedeceği seçimin, ülkeyi getirdiği çıkmazın, çaresizliğinin ve öfkesinin tüm acısını gençlerimize gözdağı vererek onlardan çıkarmaktadır. Ülkede bir günah keçisi ilan edilecekse aynaya bakması gereken AK Parti hükümeti, gelecek seçimde adeta bir öcü gibi korktuğu Z kuşağına peşin peşin bedel ödetmektedir. KYK Yurtlarında öğrencilerin seçme hakkı elinden alınarak kahvaltıda fix menü uygulamasına geçilmiş, 75 günlük izin hakları olan arkadaşlarımızın izin hakkı 30’a indirilmiştir. İtibardan tasarruf olmaz diye diye soyup soğana çevirdikleri güzel ülkemin kaynaklarını, gençlerimize feda edemeyen AK Parti Hükümeti söz konusu öğrenci arkadaşlarımız olunca kemer sıkma politikasına geçip, 1000 odalı sarayına bir ampul daha takmaktadır. Ee ne diyelim itibardan tasarruf olmaz(!)” ifadelerini kullandı. CHP yerel yönetimlerin bu konuda da elini taşı altına oyarak çözüm üretmeye çalıştığını vurgulayan Karasakal hükümete çağrıda bulundu.

"ÜLKEMİZİN TÜM GENÇLERİNE CHP BELEDİYELERİMİZİN YETİŞMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Pelin Karasakal gençlerin sağlıklı, konforlu ve insancıl koşullarda barınabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getirerek, “Bütün krizlerin yönetiminde yetersiz kalan, sistemi kilitleyen AKP hükümeti, yaşadığımız yüksek kira ve yetersiz öğrenci yurdu krizini de yönetememekte, öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını bir nebze çözmek söyle dursun, bu durumu da diğer kriz süreçlerinde olduğu gibi eline yüzüne bulaştırmaktadır. Bizim gençler olarak Partili Cumhurbaşkanına tavsiyemiz, yurt konusunda Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimize bakıp örnek almasıdır. Ne de olsa bilmemek değil öğrenmemek ayıptır. Hükümetin tüm mobing, baskı ve yol kapamalarına rağmen belediyelerimiz elinden gelenin en iyisini yapıp öğrenci arkadaşlarımıza sahip çıkmaktadır. Fakat ne yazık ki ülkemizin tüm gençlerine Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin yetişmesi mümkün değildir. Biz biliyoruz ki yaptıklarımızın yapacaklarımıza teminat olduğunu gören, araştıran, bilen Z kuşağı ilk seçimde yetkiyi bizlere verip, ülkemizin aydınlık yüzüne sırtını dönmüş AK Parti Hükümetini sandığa gömecektir. Bundan şüphemiz yoktur. Sabrın sonu selamettir. Gençlere çağrımız Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na kulak vermeleri, bu kötü gidişe son vermeleridir. Hükümete açık çağımızdır! Bir an önce KYK yurtları kontenjanları yeniden düzenlenmeli, mevcut odalara ranza konup, günü geçirmek adına yapılan geçici ve sağlıksız bu düzenlemeden vazgeçip, genç arkadaşlarımıza hakkettikleri, özel alanlarına saygılı bir ortam sağlanmalarıdır. Ülkemizin aydınlık yüzüne yapılan bu 2. sınıf insan muamelesinden vazgeçilip, onlara hak ettikleri değer verilmelidir” şeklinde konuştu.

Aydınlık günlerin yakın olduğunu da vurgulayan Karasakal, “Genç arkadaşlarım, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tek ümidimdir dediği bizlere, yine bizden fayda vardır. Sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz. Despot düzenle kurulmuş bu korku imparatorluğuna gereken cevabı, bizler layıgıyla vereceğiz, bundan şühhem yoktur. Aydınlık günler yakındır. Yeni öğretim yılından herkese başarılar diliyoruz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

