CHP’li Girgin: 2023 bütçesi, kur korumalıyı koruyan bütçedir, zenginin bütçesidir!

26 Ekim 2022 Çarşamba, 12:03

Bütçe görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün başladı. Komisyon’da bugün, 2023 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve 2021 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşülüyor. Komisyon toplantısının yapıldığı TBMM Şeref Salonu’na ilk gelen, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin oldu. Girgin, Komisyon’a, üzerinde “Faize 565 milyar, çiftçiye 54 milyar ayıran bütçe” ve “Zengini abat eden, emekçiyi berbat eder bütçe” yazan iki dövizle geldi.

“2023 BÜTÇESİ, ZENGİNİN BÜTÇESİDİR”

Süleyman Girgin, “2023 bütçesi; faizci, rantçı bir bütçedir. 2023 bütçesinde iktidar çiftçiye 54 milyar lira ayırırken faize 565 milyar lira kaynak aktarmıştır. Yani çiftçiye ayırdığının tam 10 katını faizciye ayırmıştır. Sosyal yardımlara ayırdığı payın tam iki katını faizciye ayırmıştır. 2023 bütçesi, kur korumalıyı koruyan bütçedir, zenginin bütçesidir” dedi. Girgin, “Zenginin parasını vatandaş koruyacak da vatandaşı kim koruyacak” diye iktidara sordu.