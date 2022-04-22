CHP'li Girgin: Dalaman köylüleri yasal güvence istiyor

22 Nisan 2022 Cuma, 12:04

Dalaman'ın Çöğmen köyünde yaşayanlara Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 1950’li yıllarda kendilerine verilen tapulu arazilerini terk etmeleri için yazı gönderilmişti. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada köylülerin tapu sorununu dile getirdi.

Girgin, Dalaman, Menteşe, Köyceğiz ve Ula ilçelerinin yanı sıra tüm ülkede benzer sorun yaşayan vatandaşların olduğunu belirterek, "Orman Kadastrosunda şimdiki durumda , mükerrerlik aynı vasıfta yapılmışsa ilk yapılan geçerli, farklı vasıflarda ise müfettiş incelemesine konu olmakta ve çoğunlukla sonuçta mahkemelere gidilmektedir. Oysa kadastro bir bütündür ve TKGM de uygulandığı şekilde orman lehine ya da aleyhine olduğuna bakılmaksızın ikinci yapılan kadastronun yok sayılması gerekmektedir. Bu durumda birçok dava otomatik olarak düşecek, vatandaş , İdare ve mahkemeler gereksiz yere uğraşmak zorunda kalmayacaktır" dedi.

Girgin şunları söyledi:

Muğla il genelinde tapulaşma çalışmaları 1950 yıllarında büyük oranda yapılmış, yapılan tapulama ve kadastro çalışmaları sonucu devlet tarafından vatandaşlara tapu senetleri dağıtılmış, kimi parsellerde yapılaşma bile tamamlanmıştır.

Günümüzde ise Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman sınırında düzeltme çalışmaları yapılmış, geçmişte oluşan arsa vasıflı imar parseller ve tapular orman alanı içinde bırakılmış ve bu parsellerde vatandaşların mülkiyet hakkı kısıtlanmıştır.

Bu kapsamda Dalaman Çöğmen köylülerine, 21 Ocak’ta atadan kalma 70 yıllık tapulu ev ve arazilerini rızaen terketmelerini isteyen tebligatlar gönderilmiş, köylülerin isyan etmesi sonucu tebligatlar durdurulmuştur.

YASAL DÜZENLEME ŞART

Vatandaşlarımız, Devletin ‘tapuya güven’ ilkesini zedeleyen, İdare ve mahkemeleri gereksiz yere uğraşmak zorunda bırakan bu sorunun kökten çözecek yasal adımların atılmasını bekliyor. Sorun sadece Dalaman, Menteşe, Köyceğiz ve Ula ilçelerimiz ile sınırlı değil tüm ülke geneline yayılmış bir sorundur.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin anayasanın 35'nci maddesi ile korunan mülkiyet hakkına aykırı olan ve Devlette devamlılığın esas olduğu ilkesi ile örtüşmeyen bu uygulamanın yasal olarak çözülmesi için sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.