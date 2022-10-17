CHP’li Girgin: Eski bir maden işçisi olarak söylüyorum, kazalar adeta seri iş cinayeti

17 Ekim 2022 Pazartesi, 19:04

CHP Muğla Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Süleyman Girgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ‘Gelir Vergisi Kanunu’nda değişikliği öngören görüşmelerde Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 maden işçisinin öldüğü maden faciası ile ilgili konuştu.

“ÇALIŞMA YAŞAMI EMEK DÜŞMANI POLİTİKALARLA BATAKLIĞA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR”

Yaşamını yitiren madencilere baş sağlığı dileyerek sözlerine başlayan Girgin, “Eski bir maden işçisi olarak söylüyorum, acımız da öfkemiz de büyük. Ne yazık ki ülkemizde kaza sınırlarını çoktan aşan ve adeta seri iş cinayetlerine dönüşen bir tablo ile karşı karşıyayız. Her yıl ortalama 2 bin kişi göz göre göre iş cinayetleri ile aramızdan koparılıyor. ‘Kaza değil, cinayet’ diyoruz. Çünkü çalışma yaşamı özelleştirme, taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma, kayıt dışı, güvencesiz, esnek çalıştırma, kuralsızlaştırma gibi emek düşmanı politikalarla bir bataklığa dönüştürülmüştür” diye konuştu.

“ÇALIŞIRKEN ÖLMESİNİ ENGELLEYEBİLEN DEVLET SOSYAL DEVLETTİR”

“Bugüne kadar başta Soma, Kozlu, Karadon, Ermenek, Torunlar olmak üzere onlarca, yüzlerce, iş cinayetlerinin kaynağında işçilere, emekçilere kölelik koşullarının dayatıldığı açık şekilde görülmüştür” diyen Girgin, “Oysa ölen madencilerin bedenlerini yeraltından çıkarabilen ve başsağlığı dileyen değil, işçilerin kömür çıkarırken, çalışırken ölmesini engelleyebilen devlet sosyal devlettir” ifadelerini kullandı.

İSTİHDAM SORUNU

2003 ile 2014 tarihi arasında madenlerde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen işçinin ailesinden bir kişini kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilmelerine imkân sağlandığını hatırlatan CHP’li Girgin, “Bu konuda maden şehitleri kırgın. Yasa 2003-2014 yıllarını kapsıyor. 2003-2014 yılları arasında hayatını kaybedenlere bu hak tanındı önceki ve sonrakilere tanınmadı. Bu kısıtlamanın kaldırılması konusunda CHP Komisyon Üyeleri olarak önerge verdik” şeklinde konuştu.