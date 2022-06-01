CHP'li Girgin: İktidar, seçimleri baskı altına almayı hedefliyor

01 Haziran 2022 Çarşamba, 15:23

40 maddeden oluşan “Basın Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” bugün TBMM’de tali komisyonda görüşülecek. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, teklifle ilgili TBMM Genel kurulunda söz alarak açıklama yaptı.

“İktidar herkes sussun sadece onlar konuşsun istiyor” diyen Girgin açıklamasında şunları söyledi:

"ÖZGÜR BASIN, DEMOKRASİNİN NEFES BORUSUDUR!"

“Özgür basın, demokrasinin nefes borusudur. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun haberini yapan Halk TV, Tele 1, Krt ve Flash Tv’ye kesilen cezalar; demokrasiyi nefessiz bırakma hamlesidir.

Aynı şekilde AKP ve MHP imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan dezenformasyonla mücadele gerekçesiyle hazırlanan yasa teklifi, sınırlı tartışma ortamını daha da sınırlama amacı taşıyor. İktidarın basını tekelleştirdiği, yargıyı siyasi bir sopa olarak kullandığı aşikar. Şimdi belirsiz ifadeler içeren teklifle yeni bir cadı avına yasal kılıf hazırlanıyor.Yapılması gereken basın örgütleri ve basın emekçileriyle özgür, tarafsız, evrensel basın meslek ilkeleri doğrultusunda bir düzenleme yapılmalıdır.

"TEKLİF MUHALEFETİ VE BASINA AYAR VERMEYİ HEDEFLİYOR"

Trollere, tetikçilere, kaleminden rant devşirenlere, kalemini nefret ve ayrımcılık için kullananlara karşı bir dezenformasyonla mücadele düzenlemesi yapılmalıdır.Ancak bu düzenleme, bağımsız, tarafsız, objektif habercilik yapan; halkın haber alma hakkı için gecesini gündüzüne katan basını ve badın mensuplarını korumaya yönelik olmalıdır. Ancak bu teklif dezenformasyonu önleme değil, bu gerekçeyle muhalefeti ve basına ayar verme teklifidir.

SEÇİMLERİ BASKI ALTINA ALMA HEDEFİ

“Kanun teklifinin, TBMM’ye sunulma zamanlaması da manidardır. Covid-19 pandemisi sırasında; bilgi dezenformasyonu yüksek düzeyde seyrederken dahi; bu türden bir kanun teklifi, TBMM’ye sunulmamıştır. Seçim dönemi yaklaşırken; bu türden bir kanun teklifinin yasalaşacak olması; yaklaşan seçimlerin baskı altında yapılacağının alameti farikalarından yalnız biridir.

Teklifle, yasal işlevi Devletin, pratikte ise iktidardaki partinin propagandasını yapmak olan ve fiili olarak Türkiye’deki basın özgürlüğünün öndeki en büyük engel durumundaki İletişim Başkanlığı, Basın Kanununda bir taraf haline getiriliyor ve bu yolla medyaya daha fazla müdahale edebilmesine izin veriliyor.”

"KAHROLSUN İSTİBDAT YAŞASIN HÜRRİYET"

“Bu teklife karşı duracak; Basın ve ifade özgürlüğüne sahip çıkacak, Sansüre karşı özgürlük kavgamızı büyüteceğiz! “Dezenformasyonla mücadeleyi” değil gazeteciliğe baskıyı artırmak üzere tasarlandığı anlaşılan bu kanun teklifi acilen geri çekilmelidir. Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet!”