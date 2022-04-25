CHP'li Girgin Meclis'e taşıdı: Muğla'da üç ilçeye 1 çocuk doktoru!

25 Nisan 2022 Pazartesi, 13:11

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle, Köyceğiz - Ortaca - Dalaman ilçelerinde yaşayan vatandaşların hastanelerdeki doktor, personel, ekipman eksikliklerinin giderilmesi talebini gündeme getirdi. Konu hakkında TBMM Genel Kurulu’nda söz alıp konuşma da yapan Girgin “Sağlık gibi en temel bir hakkın kullanımı için bile insanlar mücadele vermek zorunda kalıyor. Sağlık sisteminin bu hale gelmesinden, doktorların taleplerine kulaklarını tıkayıp istifa etmelerine sebep olanlar sorumludur” dedi.

Girgin açıklamasında şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine Muğla Tabip Odası’ndan edindiğimiz bilgilere göre, Köyceğiz - Ortaca - Dalaman ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımız bölgeye yönelik sağlık politikalarından dolayı mağdur olmaktadır. 3 ilçemizin toplam nüfusu 132 bin civarında iken, bu ilçelerin yaz nüfus 500 bini aşmaktadır.

Bu kadar büyük bir nüfusun bulunduğu bölgedeki (Köyceğiz - Ortaca – Dalaman) kamu hastanelerinde sadece 1 çocuk doktoru mevcuttur. Bölgede hiç kardiyolog da yoktur. Ayrıca, yaz trafiğinin yoğunluğu, bölgenin coğrafi yapısı gibi nedenlerle ölümcül motosiklet kazaları bu bölgemizde yüksek olmasına rağmen bölgedeki üç hastanemizin hiç birinde beyin cerrahi uzmanı yoktur.

DOKTOR VE PERSONEL EKSİĞİ İSTİFALARI TETİKLİYOR

Çok acı biçimde, doktor istifalarının arttığını görüyoruz. İktidarın “giderse gitsinler” sözünde ifadesini bulan, doktor emeğine yönelik değersizleştirici tutumu bunun temel nedeni.

Bu 3 ilçemizdeki hastanelerde, alanlarında tek olan doktorların 7 gün 24 saat görev başında olmaları doktor istifalarını da arttırmaktadır.

Önemli sorunlardan biri de, geçici görevlendirmelerin rutin hale gelmesidir. Geçici görevlendirmeler, adı üstünde geçici, soruna kalıcı bir çözüm sunmuyor. Ve doktorlarımız üzerinde bir baskı unsuru oluyor.

Tüm bu nedenlerle, görev başındaki doktorların iş yükünün azaltılması, görevlendirmelerin cezaya dönüşmemesi ve vatandaş mağduriyetinin önüne geçilmesi için acilen doktor sayısı artırılmalıdır.