CHP'li Girgin Muğla'daki üreticinin sorunlarını Meclis'e taşıdı: Vatandaş dert bağlar oldu

01 Nisan 2022 Cuma, 13:19

Dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 39 maddeden oluşan ve 17 kanunda değişiklik yapan, “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin görüşmeleri tamamlandı.

Muğla Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Süleyman Girgin, çiftçilerin kesin aciz belgesine bağlanan takipteki borçları için faiz uygulanmamasını düzenleyen 27. Madde hakkında bir konuşma yaptı.

Girgin şunları söyledi:

"DESTEK DENİNCE İKTİDARIN AKLINA ÇİFTÇİ DEĞİL BEŞLİ ÇETE GELİYOR"

“Bu düzenleme artık yolun sonuna gelmiş çiftçiler için faizsiz bir ödeme planı sunuyor. Şimdi burada iktidara sorumuz şu: Bu çiftçilerimiz bu hâle nasıl düştü? AKP ve tek adam rejimi yüzünden olmasın sakın? Çiftçiye yasal olarak verilmesi gereken desteğin yarısından azının hep gecikmeli olarak verilmesi şeklinde hukuksuz ve zalimce politikanız nedeniyle olmasın sakın? Gıda arz güvenliğinin tehlikeye girdiği ve sayenizde ithalata bağımlı hâle gelmemiz nedeniyle, üretime destek vermemiz gerektiği hâlde neden çiftçiye ekstra destek yok? Destek denilince neden hep parası bol mevduat sahibi ile yandaş beşli çete akla geliyor?

"OLAN DÖRT BAĞLAR, OLMAYAN DERT BAĞLAR VATANDAŞ DERT BAĞLAR OLDU"

“Çiftçiye destek vermemeye yeminli misiniz? "Paramız var ki ithal ediyoruz." diyordunuz tarım ve hayvancılık ürünleri için. Kıyma fiyatı 100 lira oldu, şimdi ne diyorsunuz? Yaptığınız bunca kötülükten dolayı içinizde bir pişmanlık duyuyor musunuz? Ramazan bereketiyle gelir derler ama sayenizde ramazan bu sene bereket yerine zam yağmuruyla beraber geldi. Ete yüzde 48 zammın üstüne yüzde 10 zam, şekere yüzde 31 zam. Olan dört bağlar, olmayan dert bağlar. Sayenizde vatandaşın yüzü gülmez oldu, dert bağlar oldu.

"PARASINI YATIRDIĞIMIZ ŞEKER İÇİN EK PARA İSTİYORLAR!"

“Yüzü gülmeyen, dertli kesimlerden biri de arıcılar. Arkadaşlar, iki saat önce Muğla'dan arıcılar bir mektup yazmış, bana WhatsApp'tan attılar. Şimdi bunu huzurlarınızda okumak istiyorum:

"Sayın Vekilim, ben Muğla'da arıcılık yapan bir üreticiyim. Malumunuz, şekerde yaşanan sıkıntı dolayısıyla evvelsi gün bağlı olduğumuz Birlik, MAYBİR'den bilgilendirme mesajı geldi arıcılara. 'Bakanlıkça tahsis edilmiş şekerin parasını yatırın.' dediler. Parayı yatırdık, Birlik de parayı şeker fabrikasına yatırmış. Bugün şekere zam geldiği için fabrikadan çıkış alamadıklarını, belki fiyat farkı isteyeceklerini söylediler.

"ARILARIMIZ ÖLÜYOR!"

Sayın Vekilim, Ramazan öncesi devletin yaptığı zammı anlayamıyoruz. Bir de zammın açıklandığı tarihten önce Birlik tarafından fabrikaya yatırılan paraya ek para mı yatırılır? Bu şeker, Bakanlıkça arıcılara kovan sayısına göre tahsis edilmiş bir şeker. Tahsis edilmiş şekere neden zam yapılır? Sizden Allah rızası için yardım istiyoruz, arılarımız ölüyor Sayın Vekilim. Bu durumda Birlik de arada kaldı, biz onlara söyleniyoruz, derdimizi anlatıyoruz ama işin onların üzerinde bir iş olduğu görülmektedir. Sizden yardım bekliyoruz."

Arıcının isyanı bu şekilde. Görüştüğüm birlik yetkilileri, zamdan vazgeçilmediğini, 330 TL olan ve parasını yatırılmış şekeri ancak 420 TL’den arıcılarımıza ulaştırabileceklerini söylüyorlar.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin, ülke kaynaklarının tüketilmesinin sonucu bu!

“Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da dediği gibi, ‘hakkı verilse dünyayı doyurur bizim çiftçimiz’ dedi.