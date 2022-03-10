CHP'li Girgin'den Bitez’deki ağaç kesimine tepki

10 Mart 2022 Perşembe, 14:48

Bitez Mahallesi’ndeki Ak-Tur sitesi içerisinde bulunan ve geçtiğimiz aylarda Özelleştirme İdaresi tarafından düzenlenen ihale ile satılan arazi üzerinde başlaması planlanan inşaat faaliyeti öncesinde bölgede ağaçların kesildiği iddiaları üzerine açıklama yapan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, "Özelleştirme İdaresi’nin, Belediye’nin hukuki itirazlarını ve devam eden hukuki süreci dikkate almadan böyle bir satış yapması ne kadar hukuksuzluksa; şirketin, Belediye’nin yürüttüğü hukuki süreci dikkate almadan ağaç katliamı yapması da o kadar hukuksuzluktur. Bu sürecin takipçisi olacağız. Belediyemizin ve Bodrumluların mücadelesini her alanda büyüteceğiz." dedi.

Girgin, arazinin satışına daha önce karşı çıktığı belirterek şunları söyledi:

“Bodrum bu sabaha sosyal medyaya düşen ağaç kesimi fotoğrafları ile uyandı. Başta Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve tüm Bodrumlular bu konuya tepki gösterdi. Geçtiğimiz yıl, 12 Kasım’da Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Bodrum Bitez’deki arazi satışına tepki göstererek, özelleştirmelerden sorumlu Hazine ve Maliye Bakanı’na şöyle demiştim: “Bu sabah Resmî Gazete'de yayımlandı Sayın Bakan; seçim bölgemde, Bodrum Bitez'de büyük bir arazinin özelleştirilmesi haberini okuduk. 21 Mayıs’ta kurulmuş -daha bu yıl- ihaleye girmeden önce 9 Haziranda da tescil edilmiş olan bir inşaat şirketine 29 bin metrekarelik büyük bir arazi 252 milyon liraya satılmıştır. Burada ne yapılacaktır? Niçin satılmıştır? Yerel yönetimin, sivil toplum örgütlerinin ve halkın görüşü alınmış mıdır?”