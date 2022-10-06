CHP’li Girgin’den ‘Sansür yasası’ çıkışı: İktidarın amacı soygun duyulmasın!

06 Ekim 2022 Perşembe, 12:23

TBMM’de görüşülmeye başlayan Basın Kanunu hakkında Genel Kurul’da konuşan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, yasanın amacının seçim öncesi muhalif basının susturmak olduğunu söyledi.

“Gazeteler Türkiye’nin sağduyusudur, özgür ve tarafsız haberciliğin teminatıdır” diye konuşmasına başlayan Girgin, “Gazetelere,özellikle de yerel gazetelere darbe vurulmamalı ve mesleki mücadele veren gazeteciler cezalandırılmamalıdır. Dezenformasyon yasasının amacı, seçim öncesinde tamamen susmuş bir medya ve ülkenin nasıl soyulduğunun duyulmasını engellemektir” ifadelerini kullandı.

“DEZENFORMASYONU GAZETECİLER DEĞİL İKTİDAR YAPIYOR”

Yurtttaşın ve gazetecinin seslerinin kısılmak istendiğine dikkat çeken Girgin, “Çıkarmak istediğiniz bu kanun ile gazetecileri baskı altına almak ve sosyal medyadaki tüm muhalif sesleri kısmak istiyorsunuz. Bu yasa tasarısı, işçi sınıfının, emek ve meslek örgütlerinin, gençlerin ve kadınların hak alma mücadelesine saldırıdır. Dezenformasyonu gazeteciler değil, iktidar yapmaktadır. Teklife göre iktidarın yayınladığı her açıklama halkı yanıltıcı bilgi ama bunlar suç sayılmayacak, ama konuşan eğer vatandaş ise suçlu sayılacak” dedi.

“SEÇİM SÜRECİNİ KORKUYLA YÖNETECEĞİNİZİ SANMAYIN”

Seçim sürecine dikkat çeken Süleyman Girgin,, “Halkın haber alma hakkı engellenemez.Yasa geri çekilmelidir. Seçim sürecini yalanla, algıyla, korkuyla yöneteceğinizi sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz” diye konuştu.

“BASIN SANSÜRLEŞEREK DEĞİL ÖZGÜRLEŞEREK KATKI SAĞLAR”

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun “Basının Sorunlarını Gelin Birlikte Çözelim” başlığıyla yasa teklifinin Anayasaya uygun, özgürlükçü, gazetelerin kapanmasına neden olmayacak şekilde çıkması için çağrısı olduğunu belirten Girgin basının sansürlenerek değil, özgürleşerek topluma ve demokrasiye katkı sağlayabileceğini ifade etti.