CHP'li Gökçen boşandığı eşi tarafından saldırıya uğrayan Aydemir'i ziyaret etti

Yayınlanma: 03.08.2023 - 15:26

Güncelleme: 03.08.2023 - 15:26

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, 5 yıl önce boşandığı eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ölümden dönen iki çocuk annesi Aysel Aydemir’i ziyaret etti.

Gökçen, “Boşandığı eşi tarafından saldırıya uğrayan Aysel Aydemir’in yanındayız. Defalarca koruma kararı aldıran, hukuki haklarını kullanan ve elektronik kelepçeyi kullanmayan failin saldırısına uğrayan Aydemir’in etkili bir şekilde korunması ve failin caydırıcı bir şekilde cezalandırılması gerekiyor. Bir kadın cinayeti daha duymak istemiyoruz. Davanın basit yaralamadan değil, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan görülmesi ve failin tehditleri sebebiyle de cezalandırılması gerekiyor. Bütün hukuki süreçte Aysel’in ve şiddete maruz kalan tüm kadınların yanında olacağız” diye konuştu.