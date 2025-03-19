CHP'li Günaydın: 'Ekrem İmamoğlu'nun ilaçları kendisine verilmiyor'

Yayınlanma: 19.03.2025 - 10:14

Güncelleme: 19.03.2025 - 10:40

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karakolda hukuka aykırı bir şekilde sağlık kontrolü yapılacağını belirtti.

"SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLMÜYOR"

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın Yeni Bir Sabah programına katılan Günaydın, İmamoğlu'na ilaçlarının da kendisine verilmediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şimdi Ekrem Başkanı normalde sağlık kontrolünden geçirmeleri lazım. Bu içim parçalanarak söylüyorum, ama bu bir gözaltı prosedürü maalesef. Ekrem Başkanı doğrudan Vatan Emniyete getirdiler. Vatan Emniyete geldiyse buradan sağlık kontrolü için hastaneye, Bayrampaşa'ya götürülmesi lazım. Efendim, bu güvenlik sorunu oluştururmuş. Bu nedenle sağlık ekiplerini Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne davet etmişler. Sağlık kontrolünü karakolda, emniyette yapacaklar.

Bu CMK'nın, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun ruhuna aykırı. Adli kolluk bulunulan yerde sağlık kontrolü yapılamaz. Zaten 'Bir kötü muamele var mı?' diyerek sağlık kontrolü yapılıyor. Yani karakolda sağlık kontrolünün yapıldığını kim görmüş? Ekrem İmamoğlu'nun ilaçları kendisine verilemiyor. Hiç kimse kendisiyle görüşemiyor ve dolayısıyla böyle bir tablo. Bu tablo sabahtan bu yana süregelen açık hukuksuzluklara bir son halka şeklinde eklenmiş durumda. Yani sözümü şöyle bitireyim, Twitter'ı yavaşlatırsınız, Vatan Emniyeti'ni ablukaya alırsınız, gözaltına aldığınız arkadaşlarımızı sağlık kontrolünden de geçirmezsiniz, bir çıkın sokağa bir bakın bakalım vatandaş size nasıl bakıyor?

'Ekrem İmamoğlu' ve 'gözaltı' sözcüklerini yan yana kullanmak bile içimi parçalıyor, üzerine de böyle açık bir kötü muamele, bunu ifade etmek isterim."