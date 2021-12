CHP'li Gürer paylaştı: Et ve Süt Kurumu'nda 385 milyon TL zarar

23 Aralık 2021 Perşembe, 11:12

CHP Niğde Milletvekili Gürer, ESK’nın (Et ve Süt Kurumu) Sayıştay raporlarına yansıyan et üretimindeki ciddi düşüşünü ve diğer bulguları değerlendirdi.

CHP Milletvekili Gürer, “ESK’da büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarına ait gövde et üretimi 2019 yılında 85 bin 129 tondan 14 bin 271 tona düşerek 70 bin 858 ton geriledi. Yine büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarına ait parça et miktarı ise 42 bin 496 tondan 11 bin 951 tona gerileyerek 30 bin 545 ton azaldı. 2019 yılında toplamda 132 bin 84 ton olan üretim miktarı, 2020 yılında %73 oranında azalarak 35 bin 905 tona geriledi. Bu rakamlar üretimin ciddi oranda düştüğünün somut göstergesidir. Gerekli önlemler bir an önce alınarak kurumun üretim rakamlarının yukarı çekilmesi sağlanmalıdır” dedi.

KURUMUN ÖZKAYNAKLARINDA RİSK

Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulunun 24.03.2021 tarih ve 15 sayılı kararı ile 222 milyon 991 bin 213,42 TL dönem zararı ile kapanan 2020 yılı bilanço ve netice hesabı onaylanmıştır. 1 milyar 304 milyon TL ödenmiş sermayesi ve 6 milyon 166 bin 910 TL kar yedeği ile 1 milyar 310 milyon 166 bin TL olan özkaynak toplamı 2020 yılındaki dönem zararı sonrası 429 milyon 510 bin TL’ye gerilemiş ve sermayenin üçte ikisine tekabül eden 436 milyon 722 bin TL’nin de altına indiği Sayıştay raporlarına yansıdığını belirtti.

Gürer, “2020 yılında oluşan dönem zararının sonucunda özkaynak toplamının üçte ikisinden fazlasını kaybettiği görülmektedir. Sayıştay’ın bu konudaki önerisi de göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin bir an önce alınması gereklidir” dedi.

ZİNCİR MARKETLERE ET SATIŞINDAN 385 MİLYON TL ZARAR

CHP Niğde Milletvekili Gürer, “Kurumun, Cumhurbaşkanı tarafından görev verilmediği durumlarda satış fiyatı belirlemekte serbest olmasına karşın fiyatları belirlerken kuruluşun faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından zarar etmeyeceği bir düzeyde fiyat oluşturması gerekmektedir. Kuruluş 2018 yılında, herhangi bir görevlendirme olmadan zincir marketlere maliyetinin altında ucuz et satışı yaparak 385 milyon 785 bin TL zarar etmiştir” dedi.