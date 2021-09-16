CHP'li Hakverdi: Albay kadrosuna lise mezunu başhemşire getirilmiş
CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) bağlı Ankara’daki Özel Bakım Merkezi'nde açık bulunan ve albay kadrosu ile ifa edilen başhemşirelik görevine lise mezunu Perihan Güldemir’in getirildiğine dair iddiaları TBMM gündemine taşıdı.
Ali Haydar Hakverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Özel Bakım Merkezi'ndeki başhemşirelik kadrosunun albay kadrosu olduğunu anımsattı. Hakverdi, Merkez’de yaşanan görev değişikliği sürecini şöyle anlattı:
“Başhemşirelik idaresinde, albay başhemşire, sivil memur başhemşire yardımcısı, eğitim hemşiresi, idari işler astsubayı ve veri hazırlama memuru bulunmaktadır. Daha önce bu birimin başında bulunan yarbayın ücretsiz izne ayrılması nedeniyle görevi, hali hazırda başhemşirelik idari kadrosunda başhemşire yardımcısı olan GATA Hemşirelik Yüksek Lisans Mezunu bir memur devralır. Boşalan kadroya ise 1 Eylül 2021 itibari ile Sağlık Meslek Lisesi mezunu ve bugüne kadar mesleğini çok az icra etmiş Perihan Güldemir’in getirilmesi ile görevini Güldemir’e bırakır.”
YEMEKHANE SORUMLULUĞUNDAN BAŞHEMŞİRELİĞE
Bu duruma tepki gösteren CHP’li Hakverdi, şunları kaydetti:
“Edindiğimiz bilgilere göre; başhemşireliğe atanan Güldemir, neredeyse mesleğini hiç icra etmemiş biri. Daha önce şehir hastanesinde ve Cumhurbaşkanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunmuş ve son olarak Tandoğan’da bulunan Sivil Memur Eğitim Misafirhanesi’nde yemekhane sorumlusu olarak çalışmıştır. Milyonlarca gencimiz işsizken ve yüzbinlerce memur görevde yükselme beklerken AKP iktidarı, istediği kişiyi sorgusuz sualsiz devletin her kademesinde istediği göreve getirmektedir. Bu atamalar, AKP saltanatının işleyiş biçiminin fotoğrafıdır. Liyakat, hak ve hukuk gözetmeyen binlerce atama ile devletin işleyişi ve kadim geleneği adeta yok edilmiştir. Bu iktidar, birçok kişinin ahını almış bir iktidardır. Bu iktidar, kul hakkı yerken yüzü dahi kızarmayan bir iktidardır.”
"İSMAİL KAHRAMAN’LA AKRABALIK BAĞI VAR MI "
Güldemir’in sosyal medya hesaplarında sıkça eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştığını hatırlatan Hakverdi, Hulusi Akar tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde, Güldemir’in bu göreve hangi nedenle getirildiğinin yanı sıra Güldemir’in eşi ya da kendisinin İsmail Kahraman ile bir yakınlığı olup olmadığını da sordu.
Hakverdi, Akar’a şu sorulara yöneltti:
- “MSB Özel Bakım Merkezi’nde albay kadrosu ile ifa edilmesi gereken göreve lise mezunu ve meslekten uzak olan Perihan Güldemir’in getirilmesinin nedeni nedir?
- Bu göreve atanan Güldemir ya da yakınlarının AKP ile ne gibi bir bağlantısı vardır? Var ise atanmasında liyakate değil siyasi nüfusa göre mi karar verilmiştir?
- Başhemşire yardımcısının dahi akademik kariyeri ortada iken bu şahsın hangi hünerleri ya da üstün yetenekleri takdir edilerek kuruma başhemşire olarak atanmıştır?
- Bu durum, kurumda huzursuzluk yaratmakta mıdır? Ve bu huzursuzluk sonucunda verilen hizmetlerin aksayacağı düşünülmemiş midir?
- Güldemir’in sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sıkça eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile fotoğrafları bulunmaktadır. Güldemir’in ya da eşinin İsmail Kahraman ile bir akrabalık bağı bulunmakta mıdır? Açıksa liyakatsiz olduğu görülen bu göreve, bu bağ ya da referans sayesinde mi getirilmiştir?"
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