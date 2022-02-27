CHP'li İlgezdi: Sanatçıları oyalamaktan vazgeçin

27 Şubat 2022 Pazar, 15:52

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi; Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak sanat icra eden, ancak büro personeli ya da büro işçisi kadrosunda olan Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİM) personelinin sanatçı kadrosuna geçirilmediğini açıkladı.

İlgezdi, “DÖSİM personeli 21 yıldır 'sanatçı kadrosu' bekliyor. En son bakanlık, ‘Aralık ayında çalışma yapıyoruz’ demişti. Ama hiçbir şey yapmadılar. Tek maddelik bir kanuni düzenlemeyi yapmaktan aciz bir hükümet, verdiği sözleri hatırlamayan yöneticiler karşımızda” değerlendirmesini yaptı.

“ARTIK SANATÇILARI OYALAMAKTAN VAZGEÇİN”

İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, DÖSİM personelinin kadroya geçmesine dair çalışma yapacakları sözünü anımsattı ve şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Bakan, 21 yıldır yapmadığınız düzenleme için aralıktan beri de ‘yasal çalışma yapıyoruz’ diyorsunuz. Artık sanatçıları oyalamaktan vazgeçin, verdiğiniz sözleri tutun ve mağdur olan sanatçıların beklediği bu kanunu ivedilikle Meclis’e getirin. 2001 yılında geçici işçi olarak alınan, 2007’de 4B’li yapılan, 2011’de düz memur olan DÖSİM personeli sanatçıların halen düz memur, veri hazırlama kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, büro işçisi gibi kadrolarda. 2001 yılından beri aktif olarak sanat icra eden, 2011 yılından beri kadrosu memur ya da işçi olan DÖSİM personeli 21 yıldır 'sanatçı kadrosu' bekliyor. Sanatçı DÖSİM personeli, birlikte çalıştığı ve aynı işi yaptığı sanatçı arkadaşının yarısı kadar maaş almakta, giyim vs. diğer ek yardımlardan sınırlı şekilde yararlanmakta. Son düzenlemenin üzerinden de 11 yıl geçti ancak bu sorun çözülemedi.”