CHP’li kadın kolları başkanına fiziki saldırı

CHP Kadın Kolları Başkanı Hülya Bayraktar, iki kadın tarafından taşlı ve fiziki saldırıya uğradı.

CHP’li kadın kolları başkanına fiziki saldırı
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Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 11.05.2025 - 04:00

CHP ilçe örgütü tarafından Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla kurulan imza standında yaşanan olayda, iki kadının, CHP Bafra Kadın Kolları Başkanı Hülya Bayraktar’a sözlü ve fiziki saldırıda bulundu.

Yaşananlar sonrası Hülya Bayraktar suç duyurusunda bulundu. Şüpheliler yakalanarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. 


Etiketler: #CHP #saldırı
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