CHP’li kadın kolları başkanına fiziki saldırı
CHP Kadın Kolları Başkanı Hülya Bayraktar, iki kadın tarafından taşlı ve fiziki saldırıya uğradı.
CHP ilçe örgütü tarafından Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla kurulan imza standında yaşanan olayda, iki kadının, CHP Bafra Kadın Kolları Başkanı Hülya Bayraktar’a sözlü ve fiziki saldırıda bulundu.
Yaşananlar sonrası Hülya Bayraktar suç duyurusunda bulundu. Şüpheliler yakalanarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
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