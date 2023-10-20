CHP’li Karakoz: 1 kilo pamuk 1 litre mazot etmeli

Yayınlanma: 20.10.2023 - 14:13

Güncelleme: 20.10.2023 - 14:13

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada pamuk alım fiyatlarının 1 kilo pamuk 1 litre mazot edecek şekilde 40 lira olarak güncellenmesi çağrısında bulundu.

Konuşmasının başında “Öncelikle İsrail'in Filistinlilere uyguladığı vahşeti lanetliyorum.” diyerek İsrail’in Filistin halkına uyguladığı zulme tepki gösteren Karakoz, “Bildiğiniz üzere çok önemli bir tarım ürünü olan beyaz altın pamuk için 19 liralık bir fiyat açıklandı ve bu fiyat çok büyük hayal kırıklığına neden oldu. Zira, bir kilo pamuğun üretim maliyeti 27-28 lirayı bulmakta ve çiftçimiz her ürettiği bir kilo pamukta neredeyse 7 lira, 8 lira zarar etmekte. Böyle devam ederse ne yazık ki pamukçularımız artık pamuk üretmekten vazgeçecekler” diye konuştu.

“1 KİLO PAMUĞA 1 LİTRE MAZOT”

Fiyatın akaryakıt zamlarını göz önüne alınarak belirlenmesi talebinde bulunan CHP’li vekil, “Bir kilo pamuk bir litre mazot olarak bilinir Aydın'da, geleneksel bir söz vardır. Pamuk üreticilerimiz için alım fiyatları revize edilmeli ve pamuğun maliyeti en az 40 lira olarak güncellenmelidir” ifadelerini kullandı.