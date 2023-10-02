CHP’li Karakoz: Barınma sorunu okul bıraktırma noktasında

Yayınlanma: 02.10.2023 - 14:51

Güncelleme: 02.10.2023 - 14:51

Daha önce yaptığı çalışmalarda üniversiteli öğrencilerin yurt ve barınma sorunları ile eğitim masraflarını gündeme getiren CHP ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Evrim Karakoz, “Üniversiteler açıldı, yurtların yetersizliği nedeniyle birçok öğrenci KYK yurtlarına yerleşemedi. Artan kiralar ve özel yurt ücretleri nedeniyle öğrenciler neredeyse sokakta kalacak duruma geldi. Tüm bunlar ortadayken AKP iktidarının barınma sorununu çözmek için bu yıl da yeterli çalışmayı yapmadığı görülmektedir” diye konuştu.

“BARINMA SORUNU ÖĞRENCİYE ÜNİVERSİTE BIRAKTIRIR”

Üniversite yerleştirmeleri yapıldığını hatta bazı üniversitelerde derslerin başladığına dikkat çeken Karakoz, “Ancak KYK yurtlarının yetersizliği nedeniyle öğrenciler barınacak yer bulamıyorlar. Yeni hükümet sisteminin yarattığı ekonomik kriz, ev kiralarının ve özel yurt fiyatlarının geçen yıla oranla yüzde 100’ün üzerinde artmasına neden oldu. Maalesef 21 yıllık AKP iktidarı, üniversiteli öğrencilerin yurt ve barınma sorununu çözmek için bu yıl da hiçbir şey yapmadı. Oysa barınma krizi her geçen gün büyüyor, öğrenciler kayıt yaptırmış olsalar bile kalacak yerleri olmadığı için üniversitelerine gidemeyecek duruma geldiler. Birçok öğrenci okulunu dondurarak memleketlerine döndü. Ülkenin kronikleşen yurt sorunu çözülmezse birçok öğrenci okulunu bırakabilir” sözlerini kullandı.

“GENÇLERİN EĞİTİM HAKLARI ELLERİNDEN ALINIYOR”

Öğrencilerin barınma krizi devam ettiği sürece, üniversite öğrencilerinin vakıflar ve dernekler adı altında açılmış olan cemaat ve tarikat yurtlarına mahkûm olmaya devam edeceğini vurgulayan Karakoz; “KYK yurtlarında yer bulamayan birçok öğrenci ya tarikat ve cemaat yurtlarının kapısına gidecek ya da büyük mücadelelerle kazanıp yerleştiği üniversite kapısından geri dönecek ve okulunu bırakmak zorunda kalacaklardır. AKP iktidarı yurt sorununu çözmeyerek gençlerin eğitim haklarını elinden alıyor” dedi.

“TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLMELİDİR”

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz; “İktidar ne yapıp edip öğrencilerin barınma sorununu çözmelidir. Yurt bulamayan ve ev kiralayamayan öğrenciler, uygun fiyat ve şartlarda kamu misafirhanelerine yerleştirmelidir. Ev kiralayacak öğrencilere kira ve fatura desteği verilmelidir. Devletimizin tüm imkanları kullanılarak evlatlarımıza sahip çıkılmalıdır” çağrısını yaptı.