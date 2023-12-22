CHP’li Karakoz: Köy okulları eğitime açılmalı

Yayınlanma: 22.12.2023 - 14:46

Güncelleme: 22.12.2023 - 14:46

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, taşımalı eğitim gören öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları ve kapatılan köy okullarının durumunu TBMM gündemine taşıdı. CHP’li Karakoz TBMM Başkanlığına sunduğu önergesinde; AKP hükümetlerinin laik, bilimsel ve çağdaş eğitimden uzak politikaları, 9 bakan değişikliği ve sürekli değişen uygulamalarıyla eğitimi yazboz tahtasına dönüştürdüğünü belirtti.

Öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin mağdur edildiğini ve ülkenin her anlamda daha da geriye götürüldüğünü ifade eden Karakoz, AKP’nin kötü eğitim uygulamalarının en başında taşımalı eğitim modelinin geldiğini söyledi.

“KÖY OKULLARI KAPATILDI, BİNALAR ATIL KALDI”

Evrim Karakoz önergesinde “Tarım ve hayvancılığın bitme noktasına geldiği köylerimizde başta geçim sıkıntısı olmak üzere çeşitli nedenlerle kente göç artmış, nüfus giderek azalmıştır. Diğer yandan mahalle statüsüne dönüştürülen köylerimizdeki okullar taşımalı eğitimin yanlış uygulaması sonucu birer birer kapatılmış ve okul binaları atıl durumda bırakılmıştır. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan çocuklarımız evlerinden kilometrelerce uzaklıktaki okullara gönderilmekte ve eğitime erişimde büyük zorluklar yaşamaktadır” diye konuştu.

“KÖY OKULLARI YENİDEN EĞİTİME AÇILMALIDIR”

Aydın’daki köy okulların hakkında bilgi veren Karakoz, “Büyükşehir olmadan önce 36 beldesi ve 491 köyü bulunan Aydın’da da birçok köy okulu kapatılmıştır. Kapatılan köy okulları yeniden açılarak bu mahallelerimizde Türk Bayrağımız yeniden dalgalandırılmalı; çocuklarımız eğitimden, öğretmenlerimiz öğrencilerinden mahrum bırakılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN’E SORDU

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e şu soruları yöneltti: