CHP’li Karakoz: Köy okulları eğitime açılmalı
CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde taşımalı eğitim gören öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları ve kapatılan köy okullarının durumunu sordu.
CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, taşımalı eğitim gören öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları ve kapatılan köy okullarının durumunu TBMM gündemine taşıdı. CHP’li Karakoz TBMM Başkanlığına sunduğu önergesinde; AKP hükümetlerinin laik, bilimsel ve çağdaş eğitimden uzak politikaları, 9 bakan değişikliği ve sürekli değişen uygulamalarıyla eğitimi yazboz tahtasına dönüştürdüğünü belirtti.
Öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin mağdur edildiğini ve ülkenin her anlamda daha da geriye götürüldüğünü ifade eden Karakoz, AKP’nin kötü eğitim uygulamalarının en başında taşımalı eğitim modelinin geldiğini söyledi.
“KÖY OKULLARI KAPATILDI, BİNALAR ATIL KALDI”
Evrim Karakoz önergesinde “Tarım ve hayvancılığın bitme noktasına geldiği köylerimizde başta geçim sıkıntısı olmak üzere çeşitli nedenlerle kente göç artmış, nüfus giderek azalmıştır. Diğer yandan mahalle statüsüne dönüştürülen köylerimizdeki okullar taşımalı eğitimin yanlış uygulaması sonucu birer birer kapatılmış ve okul binaları atıl durumda bırakılmıştır. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan çocuklarımız evlerinden kilometrelerce uzaklıktaki okullara gönderilmekte ve eğitime erişimde büyük zorluklar yaşamaktadır” diye konuştu.
“KÖY OKULLARI YENİDEN EĞİTİME AÇILMALIDIR”
Aydın’daki köy okulların hakkında bilgi veren Karakoz, “Büyükşehir olmadan önce 36 beldesi ve 491 köyü bulunan Aydın’da da birçok köy okulu kapatılmıştır. Kapatılan köy okulları yeniden açılarak bu mahallelerimizde Türk Bayrağımız yeniden dalgalandırılmalı; çocuklarımız eğitimden, öğretmenlerimiz öğrencilerinden mahrum bırakılmamalıdır” ifadelerini kullandı.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN’E SORDU
CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e şu soruları yöneltti:
- 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında taşımalı eğitim ile öğrenim gören öğrenci sayısı kaçtır? Bunların kaçı kız, kaçı erkek öğrencidir?
- 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Aydın ilinde taşımalı eğitim ile öğrenim gören öğrenci sayısı kaçtır? Kaç okulda taşımalı eğitim programı uygulanmaktadır?
- Ülkemizde 2022 yılından bu yana köy ve kasabalarda kapatılan okul sayısı kaçtır? Aydın’da kapatılan köy okulu sayısı kaçtır?
- Aydın’da kapatılan köy okullarına ait taşınmazların akıbeti nedir? Atıl durumda bulunan okul binası ve lojman var mıdır? Varsa sayısı kaçtır?
- Aydın’da 2022 yılında uygulanmaya başlanan Köy Yaşam Merkezleri Projesi ile atıl durumda bulunan kaç köy okulu binası tekrar kullanılmaya başlanmıştır? Bu binalar hangi amaçlarla kullanılmaktadır? Bu binaların herhangi birinde tekrar okul eğitimi verilmekte midir? Yoksa “köy okullarını açtık” söylemi sadece bir algı yönetiminden mi ibarettir?
- Aydın genelinde ilköğretim düzeyinde okul bulunmayan mahalle sayısı kaçtır?
- Öğretmen açığının bulunduğu, yüz binlerce öğretmenin atanmayı beklediği ülkemizde köy okullarının tekrar eğitime açılması ve taşımalı eğitim politikasından vazgeçilmesi düşünülmekte midir?
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP, 126 adayı daha açıkladı!
- Emniyet'te deprem yaratan 'Dilan Polat' krizi
- Saadet’in CHP’yi kızdıran çıkışı
- Ehliyet ve kimlik için yenileme tarihi yeniden açıklandı
- Marmara Denizi'nde deprem!
- Demirören'den adaylık açıklaması!
- Süper Lig ekibine 2 dönem transfer yasağı!
- Kararnamede dikkat çeken atamalar!
- Avrupa Süper Ligi için Türkiye iddiası!
- 22 Aralık Cuma Aslan Burcu Yorumu