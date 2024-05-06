CHP’li Karakoz: Latmos’ta madencilik faaliyeti istemiyoruz

Yayınlanma: 06.05.2024 - 16:26

Güncelleme: 06.05.2024 - 16:26

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Koçarlı İlçe Başkanı Hasan Akın ile birlikte Bağarcık Mahallesini ziyaret ederek Latmos Bölgesinde incelemelerde bulunan ve bölge sakinlerini dinledi. Karakoz, “Böyle güzel bir doğaya maden ruhsatı verilmesi bizce hiç doğru değil. Bu bölgenin gelecek nesillere kalması gerekiyor. Bu madencilik bölgede hem tarımı hem turizmi hem ekolojik sistemi bozacaktır. Biz bu bölgede madencilik ruhsatı verilmesine madencilik yapılmasına karşıyız” diye konuştu.

“LATMOS BÖLGESİ HEM TARIM HEM DE TURİZM CENNETİ”

Aydın-Muğla sınırındaki Beşparmak ve Latmos olarak bilinen bölgenin bitki örtüsüyle, barındırdığı yabani yaşamla ve 8000-8500 yıllık tarihi geçmişiyle hem Türkiye hem Aydın hem de dünya için çok önemli bir alan olduğunu aktaran Karakoz, “Burası Türkiye’nin en kalite çam fıstığını yani künarını yetiştiren bölge, Türkiye’nin en kaliteli balları da yetişiyor. Burada vatandaşlarımız arıcılıkla, çam fıstığıyla, hayvancılıkla geçiniyorlar. Kaldı ki bu bölge turizm açısından da son zamanlarda çok pirim yapmış bir alan. Özellikle dağcılık açısından hem Türkiye’nin her yerinden hem de Avrupa’dan pek çok vatandaşımız bu güzel doğayı görmek için buraya geliyor” ifadelerini kullandı.

“BÖLGEDE ARTIK MADEN RUHSATI VERİLMESİN”

Yurttaşlarla bir araya gelen Karakoz, “Bu bölgede son zamanlarda çok ciddi bir maden ruhsatı verilme süreci var. Vatandaşlarımız da biz de bu bölgede artık maden ruhsatı verilmesini madencilik faaliyeti yapılmasını istemiyoruz. Bu bölgenin çok acil bir şekilde korumaya alınmasını istiyoruz. Bu kadar güzel doğa, bu kadar güzel bir alan madenciliğe kurban verilmesin. Bu bölge Gelecek nesillerimize de bakir bir şekilde kalsın. Atalarımızdan miras bu toprakların gelecek nesillere kalması en önemli arzumuz. Bu bölgedeki maden faaliyetlerini çok yakından takip edeceğiz. Hem vatandaşlarımızla beraber hem de ülke kamuoyu ile beraber konunun takipçisi olacağız” dedi.

YURTTAŞ: EMEĞİMİZİ MADENCİLİK UĞRUNA HEDER ETMESİNLER

Bölge sakini bir yurttaş ise madencilik faaliyetlerine tepki göstererek, “Atadan dededen beri burada yaşıyoruz. Yaşamımızı sürdürmek istiyoruz. Ama bu madencilik faaliyetleri bizi rahatsız ederse burada yaşama şansımız kalmıyor, doğa da bitiyor, orman da bitiyor. Bizim burada emeklerimiz var, yıllarca yetiştirdiğimiz meyvelerimiz var, bunlar heder oluyor. Atadan dededen kalma burada herkesin bahçesi var; ekiyor biçiyor çoluğuyla çocuğuyla geçimini sağlıyor. Benim bu kadar emeğimi bir madencilik uğruna heder etmesinler. Bu madeni burada istemiyoruz” şeklinde konuştu.