CHP’li Karakoz: Milli Park yapılması gereken alan madenciliğe açılıyor!

Yayınlanma: 23.08.2023 - 09:19

Güncelleme: 23.08.2023 - 09:19

Aydın’ın Söke ilçesinde Latmos (Beşparmak) Dağları’ndaki Çavdar Mahallesi sınırları içinde vatandaşlara ait toplam 153 bin 186 metrekare büyüklüğündeki tapulu araziler, Resmi Gazete’de yayınlanan 7503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre ‘Acele Kamulaştırma’ adı altında kamulaştırıldı.

“MİLLİ PARK YAPILMASI GEREKEN ALAN MADENCİLİĞE AÇILIYOR”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan CHP Aydın Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Evrim Karakoz, “Acele Kamulaştırma denilen ama aslında tamamen duygusal olup hiçbir acelesi olmayan bu kamulaştırma kararının kömür madenciliği için alındığını biliyoruz. Bölge halkı geçimini bu alanlardaki zeytin, fıstık çamı, çam fıstığı üretimi ve hayvancılık ile yapıyor. Yapılan jeolojik incelemelere ve bulunan arkeolojik kalıntılara göre en az 6 bin yıllık tarihi geçmiş olan Latmos Dağları’nın korunması ve kuşaklar boyu varlığını sürdürebilmesi için Milli Park olarak ilan edilmelidir. Latmos Dağı’nda madenciliğe izin verilirse tüm yaşam alanları yok olacaktır. Kimse bunları görmezden gelip, bir şey yokmuş gibi davranarak böyle bir kamulaştırma yapamaz” dedi.

(CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz)



“KAMULAŞTIRMA KÖMÜR MADENLERİ İÇİN”

2492 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesinde “acele kamulaştırmanın üç şekilde yapılacağını ifade eden Karakoz; “ilk yöntemin, yurt savunması ihtiyacı görüldüğü durumda ikinci yönetimin, Cumhurbaşkanınca belirlenecek haller durumunda ve üçüncü yönetimin ise özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda” yapılabileceğini hatırlatırken acaba bu üç yöntemden hangisi bu kamulaştırmayla ilgilidir? Kömür madenlerinin alanı genişlesin ve Termik Santrallerine kömür temin edilsin diye alınan bu kararın neresi yurt savunmasıyla alakalıdır? Cumhurbaşkanınca belirlenen haller neymiş bu kararı imzalayan bunu bize de açıklayabilir mi? Özel kanunların olağanüstü durumları nelerdir?” diye sordu.

“KANUNSUZ YAPILAN HER İŞİN HESABINI VERECEKSİNİZ”

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, “AKP iktidarı geçtiğimiz yıl enerji şirketlerinin isteği üzerine Köşk ilçemizde de kamulaştırma yapmıştı. Anlaşılan o ki! İktidar bu ülkenin ve vatandaşlarımızın malına mülküne, türlü türlü bahanelerle el koymaya ve peşkeş çekmeye devam edecek. İktidar nasıl yaparsa yapsın ama şunu hiç unutmasın: Gün gelecek devran dönecek, usulsüz ve kanunsuz yaptığınız her işin hesabını vereceksiniz” çıkışını yaptı.