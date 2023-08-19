CHP’li Karakoz: Okul alışveriş fiyatları cep yakacak

Yayınlanma: 19.08.2023 - 10:55

Güncelleme: 19.08.2023 - 10:55

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Evrim Karakoz, yaklaşan okul dönemiyle birlikte tüm okul araç ve gereçleri raflardaki yerini almış olsa da veliler ne kırtasiyelerin ne zincir marketlerin ne de toptancıların reyonlarında ucuz ürün bulamadığını söyledi. CHP’li Karakoz, “Etiketler şimdiden ateş pahası olmuş durumda. Fiyatlar o kadar yüksek ki öğrenciler anne ve babalarından bir şeyi istemeye utanıyorlar. İlkokula yeni başlayacak olan öğrencinin en temel ihtiyaçlarını almak bile neredeyse imkânsız hale geldi” vurgusunu yaptı.

“ÇOCUK OKUTMAK LÜKS OLDU”

CHP’li Evrim Karakoz, “Öğrencilere ait giyim, kırtasiye, beslenme ve ulaşım gibi temel giderlere ait fiyatlar çok yükseldi. Okula giden çocuklarımızın kalem bile istemesine olanak tanımayan AKP iktidarı; ülkeyi hızla karanlığa sürüklemeye devam ediyor. Okul masrafları öylesine arttı ki her geçen yıl bir önceki yılı hatta her geçen ay bile diğerini aratıyor, çocuk okutmanın maliyeti hızla artıyor. Artık bu ülkede çocuk okutmak bile lüks oldu. Veliler çocuklarının okul ihtiyaçlarını neyle ve nasıl alacak” değerlendirmesini yaptı.

ÖĞRENCİNİN KIYAFET MASRAFI 3 BİN 50 LİRA

Velilerimiz okula giden çocuklarının pantolon, gömlek ve süveterden oluşan okul kıyafetlerine 2022 yılında ortalama 800 lira harcama yaptığını bu yıl ise aynı ürünler için ortalama bin 550 lira harcama yaptığını ifade eden Karakoz; “geçtiğimiz yıl normal bir spor ayakkabı ortalama 450 liraya alınırken bu yıl en az 700 liraya, normal klasik bir ayakkabı 400 liraya alınırken bu yıl 800 liraya yükseldi. Sadece bir öğrencinin kıyafetine ve ayakkabısına yapılacak masraf en az 3.050 lira civarındadır” ifadelerini kullandı.

VELİLER KIRTASİYE MASRAFLARIYLA BAŞ EDEMİYOR

CHP’li Karakoz; “Geçtiğimiz yıl ilk, orta ve lise öğrencilerine ait en temel kırtasiye giderlerine ortalama 534 lira harcanırken bu yıl ortalama 1.421 lira oldu. Geçtiğimiz yıl ortalama 229 lira olan sırt çantası 445 liraya, 62 lira olan resim çantası 122 liraya, 29 lira olan kalem kutusu 93 liraya, 12 lira olan 96 yapraklı defter 42 liraya, 19 lira olan resim defteri 76 liraya ve 20 lira olan 40 yapraklı müzik defteri 49 liraya yükseldi. Aynı şekilde 24’lü kuru boya kalemi 45 liradan 116 liraya, 12’li sulu boya seti 33 liradan 149 liraya, 12’li pastel boya 36 liradan 86 liraya yükseldi. Geçtiğimiz yıl, 9 lira olan kurşun kalem 20 liraya, 12 lira olan kırmızı kalem 22 liraya, 16 lira olan kalemtraş 39 liraya ve 12 lira olan silgi 20 liraya çıktı. Veliler kırtasiye malzemelerindeki bu artışlarla baş edemez hale gelmiştir” açıklamasını yaptı.

OKUL GİDERLERİNDEKİ ARTIŞ DUDAK UÇUKLATIYOR

2022 yılında öğrenciye 3 lira 50 kuruş olan toplu taşıma ücreti bu yıl 7 lira 50 kuruş ve aylık 792 lira olan en yakın mesafe okul servis ücretinin 1.306 lira olduğunu vurgulayan Karakoz, “2022 yılında 5 lira olan Simit 10 liraya, 16 lira olan karışık tost 40 liraya ve 25 lira olan tavuk döner ise 70 liraya yükseldi. Geçtiğimiz yıl her gün tost yiyen öğrencinin aylık beslenme masrafı 320 liraydı bu yıl 1.120 lira oldu” dedi.

YEMEK VE ULAŞIM AYLIK 2 BİN 456 LİRA

Evrim Karakoz, “Bir öğrencinin ortalama giderlerine baktığımızda kıyafet giderleri için 3.050 lira; kırtasiye malzemeleri için bin 427 lira; yemek (tost) giderleri için bin 120 lira ve servis ve ulaşım giderleri için bin 306 lira harcama yapması gerektiğini görüyoruz. Sadece ulaşım ve yemek giderinin aylık maliyeti 2 bin 456 liradır. Bu temel ihtiyaçlara bakıldığında velilerimizin ne kıyafet giderleriyle ne kırtasiye giderleriyle ne ulaşım ne de yemek giderleriyle uğraşacak gücü ve parası kalmamıştır.

AKP iktidarı vatandaşına hizmet götürmek ve aldığı oyların hakkını vermek istiyorsa öğrencilerin ayaklarını yalın, velilerin ceplerini boş bırakmayacak. Ya tüm okul ihtiyaçları üzerindeki KDV oranlarını düşürecek ya da öğrencilerin tüm okul ihtiyaçlarını ücretsiz dağıtacaktır” ifadelerini kullandı.