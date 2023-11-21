CHP’li Karakoz’dan Bakan Yumaklı’ya ‘kuru incir’ sorusu
CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek, “İncire neden pamuğa verilen destek miktarları gibi destek vermiyorsunuz?” diye sordu.
CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, kuru incir üreticisini sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Karakoz, “Tarım sektörünün önemli parçalarından birisi olan kuru incir üretimi ekonomiye önemli katkı vermektedir. Dünya kuru incir üretiminin yaklaşık yüzde 60’ı ülkemiz tarafından karşılanmaktadır” dedi.
Kuru incirin daha etkin bir şekilde üretimi ve pazarlanması için atılacak adımların son derece önemli olduğunu ifade eden CHP’li Karakoz; “İbrahim Yumaklı’ya Aydın ihracatının önemli tarımsal ürünlerinden birisi olan incire neden pamuğa verilen destek miktarları gibi destek vermiyorsunuz?” sorusunu yöneltti.
CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz’un Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya soruları şöyle:
- Son beş yıl içindeki üretim miktarları ve ihracat gelirlerine bakıldığında ülkemizde kuru incir üretimindeki genel durumu hakkında bir değerlendirme yapabilir misiniz? Üretim miktarlarında yaşanan artış ve azalışlar hakkında bilgi verir misiniz? Kuru incir üretiminin kalitesini artırmak ve uluslararası pazarda daha rekabetçi olmak için bakanlık olarak yaptığınız çalışmalar nelerdir?
- 2016 yılından bugüne kadar ihracatı yapılan kuru incir miktarı ne kadardır? Kuru incirin en fazla ihraç edildiği ülkeler ve bu ülkelerle yapılan ticarette karşılaşılan sorunlar var mıdır ve varsa bu sorunlar nelerdir? Hem iç pazarda hem dış pazarda yaşanan fiyat istikrarsızlığı ve bu istikrarsızlığın önüne geçmek adına alınan tedbirler nelerdir?
- Kuru incir üretiminin en yoğun olduğu Aydın ilinde ve ilçelerindeki üretim verileri nedir? Aydın’da üretilen ve coğrafi tescilli incirler arasında yer alan “Sarı Lop İnciri” üretiminde verim artırılması için yapmış olduğunuz çalışma var mıdır? Sarı Lop İnciri için özel destekler verilmesinin önünü açacak çalışmaları yapmaktan neden kaçınıyorsunuz?
- İncir üreticilerinin en büyük sorunlarından birisi olan üretim maliyetlerinin aza indirilmesi adına tarımsal desteklerin yükseltilmesi için bir çalışmanız olacak mıdır? Kuru incir üretiminin sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla planlanan politika ve projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
- Kuru incir üretiminde modern tarım teknikleri ve teknolojilerinin kullanımının teşvik edilmesi için yürütülen projeler ve sağlanan destekler var mıdır varsa bu destekler hakkında bilgi verebilir misiniz?
- Aydın ihracatının önemli tarımsal ürünlerinden birisi olan İncir’in de pamuğa verilen destekler gibi teşvik kapsamına alınması için neden bir çalışma yapıp incirin de destekleme kapsamına alınmasını sağlamıyorsunuz?
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