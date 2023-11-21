CHP’li Karakoz’dan Bakan Yumaklı’ya ‘kuru incir’ sorusu

Yayınlanma: 21.11.2023 - 11:46

Güncelleme: 21.11.2023 - 11:46

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, kuru incir üreticisini sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Karakoz, “Tarım sektörünün önemli parçalarından birisi olan kuru incir üretimi ekonomiye önemli katkı vermektedir. Dünya kuru incir üretiminin yaklaşık yüzde 60’ı ülkemiz tarafından karşılanmaktadır” dedi.

Kuru incirin daha etkin bir şekilde üretimi ve pazarlanması için atılacak adımların son derece önemli olduğunu ifade eden CHP’li Karakoz; “İbrahim Yumaklı’ya Aydın ihracatının önemli tarımsal ürünlerinden birisi olan incire neden pamuğa verilen destek miktarları gibi destek vermiyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz’un Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya soruları şöyle: