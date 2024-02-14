CHP’li Karakoz’den mültecilere arazi tahsisine tepki

Yayınlanma: 14.02.2024 - 10:26

Güncelleme: 14.02.2024 - 10:26

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yürütülen projeye göre Aydın’ın da içinde bulunduğu 5 ilde Hazine arazilerinin Suriyelilere verileceği haberleri üzerine CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a tahsis edilecek arazileri sordu.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren CHP’li Karakoz; “Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Suriyeli mültecileri bir tutacak şekilde Suriyeli sığınmacılara asli unsur demesin. Her ne şekilde olursa olsun ülke topraklarının diğer ülke vatandaşlarına, özellikle mültecilere ve sığınmacılara verilmesini asla kabul etmiyoruz” diye konuştu.

“İKİ ELİMİZDE YAKANIZDA OLACAKTIR”

CHP’li Karakoz; “Ne Aydın’da ne de başka bir ilimizde mültecilere arazi tahsis edilmesi kabul edilebilecek bir durum değildir. Mültecilere arazi tahsis edilmesi planlanan bu projeye hem yurttaşlarımız hem de sivil toplum örgütlerimiz haklı olarak tepki göstermektedirler. Böyle bir şey gerçekleşirse bilin ki bütün Aydın ayağa kalkarız ve iki elimiz yakanızda olur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konunun takipçisi olacağız” dedi.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz’un Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a yönelttiği sorular şöyle: