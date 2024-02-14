CHP’li Karakoz’den mültecilere arazi tahsisine tepki
CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, mültecilere verilecek Hazine arazilerini Mecli gündemine taşıdı. Karakoz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a “Cumhurbaşkanı hangi illerde ve ne kadar hazine arazisinin Suriyelilere verilmesi yönünde çalışma başlatılmasını talep etmiştir?” diye de sordu.
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yürütülen projeye göre Aydın’ın da içinde bulunduğu 5 ilde Hazine arazilerinin Suriyelilere verileceği haberleri üzerine CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a tahsis edilecek arazileri sordu.
Konuyu Meclis gündemine taşıyan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren CHP’li Karakoz; “Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Suriyeli mültecileri bir tutacak şekilde Suriyeli sığınmacılara asli unsur demesin. Her ne şekilde olursa olsun ülke topraklarının diğer ülke vatandaşlarına, özellikle mültecilere ve sığınmacılara verilmesini asla kabul etmiyoruz” diye konuştu.
“İKİ ELİMİZDE YAKANIZDA OLACAKTIR”
CHP’li Karakoz; “Ne Aydın’da ne de başka bir ilimizde mültecilere arazi tahsis edilmesi kabul edilebilecek bir durum değildir. Mültecilere arazi tahsis edilmesi planlanan bu projeye hem yurttaşlarımız hem de sivil toplum örgütlerimiz haklı olarak tepki göstermektedirler. Böyle bir şey gerçekleşirse bilin ki bütün Aydın ayağa kalkarız ve iki elimiz yakanızda olur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konunun takipçisi olacağız” dedi.
CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz’un Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a yönelttiği sorular şöyle:
- Adı geçen söz konusu projenin doğru olup olmadığı yönünde kamuoyunu aydınlatıcı bir açıklama yapılacak mıdır? Mülteci konumunda olan Suriyeliler ne zamanda beri yaşadıkları illerde asli unsur olmuşlardır?
- Kamuoyuna yansıdığı şekli ile Aydın, Balıkesir, Bursa ve Manisa’nın dışında acaba hangi illerde bu projenin uygulanması ve ülke topraklarının başkalarına verilmesi için çalışmalar yapılmaktadır?
- Ülke topraklarının her ne şekilde olursa olsun diğer ülke vatandaşlarına, özellikle mültecilere ve sığınmacılara proje kapsamında bile olsa verilmesini nasıl olurda kabul edebilirsiniz?
- Söz konusu proje kapmasında Aydın’da Suriyeli sığınmacılara tahsis edilecek arazilerin miktarı ne kadardır? Bu arazilerin Aydın’da ilçelere göre dağılımı yapılmış mıdır? Bu tahsis yerlerinin belirlenmesi konusunda nasıl bir yol izlenmiştir?
- Cumhurbaşkanı hangi illerde ve ne kadar hazine arazisinin Suriyelilere verilmesi yönünde çalışma başlatılmasını talep etmiştir?
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