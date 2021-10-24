CHP'li Kasap: Haydarlar köyü mermer ocağına kurban ediliyor
CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Kütahya’nın Aslanapa İlçesi Haydarlar köyünde açılmak istenen mermer ocağına karşı bölge sakinleri ile bir araya geldi. Kütahya'nın birçok yerinde hem maden sahaları hem de mermer ocaklarıyla doğanın talan edilmek istendiğini söyleyen Kasap, “Bu duruma izin vermeyeceğiz” dedi.
Aslanapa Haydarlar köyünde çobanlık yapan Ahmet Eşsiz, açılacak olan mermer ocaklarının hayvancılığı bitireceğini ve çevre köyler dahil herkesin bu konuda mağdur olduğunu söyleyerek, “hayvancılığı bitirmek istiyorlar” dedi.
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, yaklaşık 10 köyü içerisine alan Haydarlar köyü başta olmak üzere geçimini hayvancılıktan sağlayan köy sakinlerinin açılmak istenen mermer ocaklarıyla birlikte mağdur edileceğini bu sorunun çözümü için yetkililerin bir an önce harekete geçmeye çağırarak şöyle dedi:
“Kütahya sürekli açılmak istenen maden sahaları, mermer ocaklarıyla gündeme geliyor. Havamızı toprağımızı, doğamızı talan etmek, ormanlarımızı ve verimli arazilerimizi zehirlemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Murat Dağı’nda, Örencik’te Doğluşah köyünde olduğu gibi Aslanapa Haydarlar köyünde de aynı yola başvurdular. Buna izin vermeyeceğiz. Hayvancılıkla geçimini sağlayan köy sakinlerimizin yanındayız. Bu talana ve doğa katliamına dur demek için Kütahya Valisi Ali Çelik başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığını buradan uyarıyorum; Haydarlar Köyü mermer ocağına kurban ediliyor. Bu kıyıma dur deyin.”
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