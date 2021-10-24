CHP'li Kasap: Haydarlar köyü mermer ocağına kurban ediliyor

24 Ekim 2021 Pazar, 16:01

Aslanapa Haydarlar köyünde çobanlık yapan Ahmet Eşsiz, açılacak olan mermer ocaklarının hayvancılığı bitireceğini ve çevre köyler dahil herkesin bu konuda mağdur olduğunu söyleyerek, “hayvancılığı bitirmek istiyorlar” dedi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, yaklaşık 10 köyü içerisine alan Haydarlar köyü başta olmak üzere geçimini hayvancılıktan sağlayan köy sakinlerinin açılmak istenen mermer ocaklarıyla birlikte mağdur edileceğini bu sorunun çözümü için yetkililerin bir an önce harekete geçmeye çağırarak şöyle dedi: