CHP'li Kasap, yandaş vakıflara ayrılan kaynakları Meclis gündemine taşıdı

30 Eylül 2021 Perşembe, 14:25

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere yapılacak beslenme ve barınma yardımından 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında hangi yurtların yararlandığını soran Kasap, vergi muafiyeti tanınan vakıf tanımına uygun vakıflar arasında ENSAR, TÜRGEV, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti gibi vakıfların olduğunu söyledi.

Özel yurtların bu durumdan neden yararlanamadığını da soran Kasap, iktidara yakın vakıfların bu yolla zengin edildiğini ve öğrencilerin bu yurtlara teşvik edildiğini belirterek şöyle dedi:

“Gençlik ve Spor Bakanlığı ENSAR, TÜRGEV, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti gibi vergi muafiyeti tanınan ve kamu yararına çalışan bu vakıflara ve derneklere ait yükseköğrenim yurtlarına özel ihtimam gösteriyor. 4 Eylül 2021 tarih ve 31588 sayılı resmi gazetede yayımlanmış bulunan söz konusu yönetmelikte İstanbul, Ankara, İzmir illerinde toplam üç yurdu ya da bu illerin herhangi birinde üç yurdu bulunuyor olan bu vakıflara ait yurtları teşvik ediyor. Bu düzenleme Anadolu şehirlerinde faaliyet gösteren benzeri yurtlar aleyhine bir durum oluşturduğu gibi aynı durumdan özel yurtlarda kalan milyonlarca öğrenci neden yararlanamıyor.”

Vergi muafiyeti tanınan ve kamu yararına çalışan bu vakıflara ve derneklere ait yükseköğrenim yurtlarına 2020 yılı için barınma yardımı 8 TL, beslenme yardımı için de 13.5 TL günlük, toplamda ise öğrenci başına aylık 645 TL ödeme yapıldığını belirten Kasap, bu rakamın 2021 yılında 770 TL’ye yükseltildiğini vurgulayarak, “2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında hangi vakıflara ait yurtlara toplamda ne kadar ödeme yapılmıştır? Gençlik ve Spor Bakanlığı bu konuda kamuoyuna açıklama yapmak zorundadır” dedi.