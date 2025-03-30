CHP'li Kaya'dan 'Pikachu' tepkisi: Akla hayale sığmayan iddialar kabul edilemez

Yayınlanma: 30.03.2025 - 18:42

Güncelleme: 30.03.2025 - 18:51

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eylemleri sırasında Antalya'da diğer eylemcilerle kaçarken görüntülenen ve hem sosyal medyada viral hem de dünya basınında haber olan çizgi film Pokemon karakteri 'Pikachu' kostümlü eylemciyle çektiği videoyla ilgili, "Vatandaşlarımız, gençlerimizin bu yaratıcı zekâsını takdir ettiklerini ifade ettiler. İnsanlarımızın bir tebessüme, biraz mizaha ne kadar ihtiyaç duyduğunu bir kez daha gördük" dedi. Kaya, "Bazı iktidara yakın basın kuruluşlarının bu eylemi bir operasyon olarak nitelendirmesi ve hatta düşman istihbaratıyla bağlantılı olduğu gibi akla hayale sığmayan iddialarda bulunması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eylemleri sırasında Antalya'da diğer eylemcilerle kaçarken görüntülenen ve hem sosyal medyada viral hem de dünya basınında haber olan Pikaçu kostümlü eylemciyle çektiği videoyla ilgili, "Vatandaşlarımız, gençlerimizin bu yaratıcı zekâsını takdir ettiklerini ifade ettiler. İnsanlarımızın bir tebessüme, biraz mizaha ne kadar ihtiyaç duyduğunu bir kez daha gördük" dedi. Kaya, "Bazı iktidara yakın basın kuruluşlarının bu eylemi bir operasyon olarak nitelendirmesi ve hatta düşman istihbaratıyla bağlantılı olduğu gibi akla hayale sığmayan iddialarda bulunması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla yurt geneline yayılan protestolar sırasında Antalya'daki eylemler sırasında "pikaçu" kostümlü bir gencin kaçarkenki görüntüsü hem sosyal medyada viral oldu hem de dünya basınında geniş yer buldu. Bunun üzerine CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, bu gence ulaşarak, eylemlerde kullandığı Pikaçu kostümüyle bir video çekip "Gençlerimizin adalet arayışını mizahla, yaratacı zekâyla ve cesaretle nasıl buluşturduğunun örneğiydi Pikaçu. Milletimizin adalet, hukuk ve demokrasi mücadelesini dünyaya duyurulmasının vesilelerinden biri oldu. Gençlerimizle gurur duyuyoruz" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaya, videosunda "Şu an Antalya'dayım ve yanımda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonucu adalete, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkarak meydanlara akan gençlere destek vererek eylemlere katılan değerli kardeşim Pikaçu var. Onun azmi, kararlılığı ve neşesi bu eylemlere bambaşka bir ruh kattı. Ve Pikachu karakteri bu eylemlerin dünyaca tanınan ikonu haline geldi" ifadelerini kullandı.

"BİRAZ OLSUN YÜZLERİNİ GÜLDÜREBİLDİYSEM NE MUTLU BANA''

Kaya'nın "Evet Pikaçu kardeşim eylemler hakkında ve oluşturduğun etki hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna Pikaçu kostümlü genç, "Hoşgeldin Aykut abi. Son zamanlarda ülkemizde yaşanan gergin olaylar yüzünden böyle bir fikir düşündüm. Arkadaşlarımın gerginliği ve biraz olsun rahatlatmak adına destek olmaya geldim. Vatandaşlarımızın genç arkadaşlarımın biraz olsun yüzlerini tebessüm ettirebildiysem ne mutlu bana" yanıtını verdi. CHP'li Aykut Kaya da "Seninle gurur duyuyoruz. Ülkemizin senin gibi neşeyle, mizahla mücadele edecek cesur yürekli gençlerimize ihtiyacımız var. İyi ki varsın Pikachu" dedi.

"PİKACHU BİZİM ELEKTRİK FATURALARINA DA EL ATSIN'' MESAJI

Bu paylaşımın ardından videoyla ilgili hem çok sayıda beğeni geldi hem de eleştiriler yöneltildi. CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, yaptığı açıklamada, kendisine iletilen mesajlarla ilgili şunları söyledi:

"Bu durum öncelikle herkesin yüzünü gülümsetti. Vatandaşlarımız, gençlerimizin bu yaratıcı zekâsını takdir ettiklerini ifade ettiler. İnsanlarımızın bir tebessüme, biraz mizaha ne kadar ihtiyaç duyduğunu bir kez daha gördük. Hatta bazı vatandaşlarımızdan ‘Pikaçu bizim elektrik faturalarına da el atsın’ gibi esprili mesajlar geldi. Milletimiz neşeyi, mizahı özlemiş. Sürekli kutuplaştıran ve nefret dili kullanan bir iktidar ortamında insanlar biraz nefes almak istiyor. Pikaçu ikonuna gösterilen ilginin arkasında da tam olarak bu özlem yatıyor.”

"NEFRET SÖYLEMİYLE TOPLUMU AYRIŞTIRMA ÇABALARI...''

Videoyla ilgili akıl almaz değerlendirmeler ve eleştiriler de yapıldığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Siyaset dilinin iktidar mensupları tarafından sürekli olarak zehirlenmesi ve nefret söylemiyle toplumu ayrıştırma çabaları, ülkemizde ciddi bir sorun haline gelmiştir. Oysa siyaset, neşe ve mizah yoluyla da yapılabilir ve ben, bu tür bir siyaset dilinin yaygınlaşmasını destekliyorum. Bu nedenle, Antalya’da Pikachu kostümüyle yaratıcı bir eylem gerçekleştiren Hasan Taşkan adlı genç arkadaşımıza destek vermek istedim. Bazı iktidara yakın basın kuruluşlarının bu eylemi bir operasyon olarak nitelendirmesi ve hatta düşman istihbaratıyla bağlantılı olduğu gibi akla hayale sığmayan iddialarda bulunması kabul edilemez. Bu tür yaratıcı ve barışçıl eylemler, toplumumuzun neşeye ve mizaha duyduğu özlemi göstermektedir. Antalyalı, tertemiz ve yetenekli bir gencimizin gerçekleştirdiği bu eylemi desteklemek, siyasetin farklı ve olumlu bir dilinin mümkün olduğunu göstermek adına önemlidir."