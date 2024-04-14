CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı: CHP'den açıklama geldi!

Yayınlanma: 14.04.2024 - 22:56

Güncelleme: 14.04.2024 - 23:00

Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili CHP’li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan 8 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

"YOLA KOYULDUK"

Umut Akdoğan yaptığı paylaşımda, 'Genel Başkanımız Özgür Özel'in talimatı ile Antalya'ya doğru yola koyulduk' ifadelerine yer verdi:

"Genel Başkanımız Özgür Özel‘in talimatı ile Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ile birlikte Antalya’ya doğru yola koyulduk. Bu hukuk garabetinin sonuna kadar takipçisi olacağız. Saçma sapan algı operasyonlarınıza hukuku alet etmeniz bu ülkemize ne denli zarar veriyor, görmüyor musunuz?"