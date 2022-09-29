CHP’li Kılıç: 4 milyon çocuk için okullar açılmadı!

29 Eylül 2022 Perşembe, 13:03

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Kılıç, okula gidemeyen 4 milyon çocuğu Meclis gündemine getirdi. CHP’li Av. Kılıç, konuyla ilgili hazırladığı yazılı soru önergesini Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sundu.

CHP’li Av. Sevda Erdan Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin örgün eğitim istatistiklerini açıkladığını ifade etti. Buna göre, 4+4+4 eğitim modelinin uygulanmaya başlamasından bu yana ilkokul düzeyinde okullaşma oranının yüzde 98,9’dan yüzde 93,16’ya, ortaokul düzeyinde okullaşma oranının yüzde 93,1’den yüzde 89,84’e gerilediğini, ortaöğretim düzeyinde ise okullaşma oranının yüzde 67,37’den yüzde 89,67’ye yükseldiğini belirten CHP Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, ilkokul, ortaokul ve liselerin zorunlu eğitim kapsamında olmaları nedeniyle okullaşmanın yüzde yüz olmamasının izah edilebilir bir durum olmadığını vurguladı.

“EĞİTİM ÇAĞINDALAR AMA EĞİTİMDE DEĞİLLER”

TBMM Divan Üyesi Av. Kılıç, TÜİK verilerine göre, 5-9 yaş grubunda 6 milyon 624 bin, 10-14 yaş grubunda 6 milyon 438 bin, 15-17 yaş grubunda ise 3 milyon 762 bin çocuk bulunduğunu kaydederek, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu yaş grupları ile okullaşma oranlarını kıyasladığımız zaman acı bir tablo ortaya çıkıyor. Nedir bu acı tablo? İlkokul düzeyinde 453 bin, ortaokul düzeyinde 654 bin, lise düzeyinde ise 388 bin çocuğun okula gitmediği gerçeği ile karşı karşıya kalıyoruz. Toplamda 1 milyon 495 bin çocuğumuz okula gitmemektedir. Peki bu çocuklarımız nerededir ve neden okula gitmemektedir? Bu sorulara ‘eğitimle ilgili olan’ Milli Eğitim Bakanlığının acilen yanıt vermesini bekliyoruz. Bakanlık, örgün eğitim dışında kalan bu çocukları bulmak ve onları tekrar okula kazandırmak için çaba gösteriyor mu diye baktığımızda, maalesef bu çabayı göremiyoruz. Buna en güzel örneği İzmir’den verebiliriz. Bu yılın başında, Konak İlçemizdeki Barbaros Hayrettin Ortaöğretim Okulu öğrencilerinden Emir Sultan Mahallesi’nde ikamet eden öğrencilerin aylardır okula gitmediğini ve okula gitmeyen çocuklardan bazılarının tarikat kurslarına gittiğini belirledik. Bakanlığın okula gitmeyen çocukları bulma konusunda bir çabası var mı, yoksa bulmamayı mı tercih ediyor? Bir sanayi sitesine gitseniz ciddi bir kısmını orada bulursunuz. Ama asıl soru ‘bulmak isteniyor mu?' Aramak istedikten sonra bu çocuklar berberlerde, kuaförlerde, sanayide, tarımda, evlerde bulunurlar. Eğitim çağındalar ama eğitimde değiller.”

CHP Milletvekili Av. Kılıç, 1 milyon 566 bin çocuğun açık öğretim okuluna gittiğini belirterek, “Bu sayı çok yüksektir. Öğrencilerin örgün eğitimde yer alması gerekiyor. Okul varken açıkta ne yapar öğrenci? Ortaokul, lise çağındaki çocuğun açık öğretimde ne işi var? Çocukların örgün eğitime gitmemesi, çocuk evliliklerin artmasına ve çocuk işçiliğine yol açıyor.” sözlerini sarfetti.

“EĞİTİM SİSTEMİNİN DIŞLADIĞI, UNUTULAN ÇOCUKLAR…”

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, okul kaydı bulunmayan 1 milyon 495 bin çocuğa, açık öğretimdeki 1 milyon 566 bin ile mesleki eğitimdeki 520 bin çocuk da eklenince, örgün eğitimde olmayan toplam öğrenci sayısının 3 milyon 581 bine yükseldiğini ifade ederek, “Sığınmacı çocukları da eklersek okul çağında bulunan yaklaşık 4 milyon çocuk okula gidememektedir, okuldan uzaktır. Eğitim sisteminin dışladığı, yabancılaştığı, unutulan çocuklardır bu çocuklar. Bakanlık, bu konuda acilen bir çalışma yapmalıdır.” dedi.

“İKTİDARIMIZDAKİ ÖNCELİKLERDEN BİRİSİ DE EĞİTİM…”

CHP Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, çocukların okula gidememesinin birçok sebebi olmakla birlikte en büyük nedenin ekonomik nedenler olduğuna işaret ederek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Evlerinde bile çocuklarına yiyecek ekmek bulamayan aileler çocuklarını okula gönderememektedir, gönderenlerin de beslenme çantasına yiyecek bir şey koyamadığını, çocukların okula aç gidip aç döndüğünü üzülerek görüyoruz. Her geçen gün daha çok çocuğun farklı nedenlerle okulu bıraktığına şahit oluyoruz. Çocukların önemli bir kısmı okulu yoksulluk nedeniyle bırakmak ve çeşitli sektörlerde çalışmak zorunda kalıyor. Türk Eğitim Derneği’nin araştırmasına göre geçen yıl yoksulluk nedeniyle yaşları 14-17 arasında 676 bin çocuk okula geri dönmemiş. Bu çocuklar okula gitmek yerine, ailelerini geçindirmek için işe gidiyor. Bu yaşta çocuklar gelecek kaygısı taşımamalı. Bu çocuklara ekonomi konuşturacak, geleceği yurtdışında arayacak kötülüğü yapanların iki yakası bir araya gelmesin. İktidarın çocuklara reva gördüğü bu düzeni değiştireceğiz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da dediği gibi, Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde önceliklerimizden birisi de eğitim olacaktır. Taşımalı eğitimi kaldıracağız. Nerede çocuk varsa orada öğretmen olacak. Köy okullarının hepsini açacağız. İktidarımızda okullaşma oranını çağdaş, modern ve laik bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışır şekilde yüzde 100’e çıkaracağız.”

Kılıç, Bakan Özer'e şu soruları yöneltti:

1- Türkiye’de eğitim çağındaki çocuk sayısı kaçtır? Bu çocuklardan kaçının zorunlu olan 4+4+4 eğitim sisteminde kaydı yapılmıştır, kaçının yapılmamıştır? Bunun illere göre dağılımı nasıldır? Eğitimden ayrılan çocukların cinsiyet ve yaş dağılımı nedir?

2- Okul çağındaki çocukların neden okula gitmediği konusunda bir çalışma yapılmış mıdır? Yapıldı ise sonucu ne olmuştur? Yapılmadı ise yapılması düşünülmekte midir?

3- Okula başlayan çocukların neden okulu bıraktığı konusunda bir çalışma yapılmış mıdır? Yapıldı ise sonucu ne olmuştur? Yapılmadı ise yapılması düşünülmekte midir?

4- Eğitimden ayrılan çocukların illere göre dağılımı nedir? Eğitimden ayrılan çocukların cinsiyet ve yaş dağılımı nedir?

5- Ekonomik nedenlerle eğitim hayatına devam edemeyen çocuklara bakanlığınız veya hükümet tarafından okula devam edebilmesi için maddi yardım yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa yardım miktarı yıllara göre ne kadardır?

6- Okul çağındaki çocukların bir işte çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa kaç çocuğun, hangi sektörde çalıştığı tespit edilmiş midir?

7- Kız ve erkek çocuk olarak ayrı ayrı belirtmek kaydıyla, son bir yılda okul çağındaki kaç çocuk evlenmiştir? Okul çağındaki çocuğun en çok ve en az evlilik yaptığı il hangisidir?

8- Okula gitmesi gerekirken gidemeyip evlenen kaç kız çocuğu anne olmuştur?