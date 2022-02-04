CHP'li Kılıç: İzmir'de ASM'lerde boş kadro çok, atanan yok!

04 Şubat 2022 Cuma, 16:53

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, yaptığı açıklamada, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün kamu görevlisi olmayan sözleşmeli aile sağlığı çalışanı için ebe, hemşire, sağlık memuru ve acil tıp teknisyenlerinden tahsis edilen (206) dolu olan pozisyonlardan boşalan iki pozisyon için 18 Ocak tarihinde ilana çıktığını anımsattı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün yapılan başvuruları değerlendirdiğini ve iki hemşirenin Kınık 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde iki ayrı doktorla sözleşmeye hak kazandığını belirten Kılıç, açıklamasında şunları söyledi:

“İzmir’deki 1363 aile hekiminden 215’i aile sağlığı çalışanı olmadan görevini yürütmeye çalışmaktadır. Peki 215 boş kadro varken neden sadece iki kişi işe alınmaktadır? Pandeminin başladığı günden bugüne kadar geçen yaklaşık 2.5 yıllık süreçte çok yoğun çalışan ve hala çalışmaya devam eden aile sağlığı merkezleri sizler için önemli değil midir? Neden bütün boş kadrolar için ilana çıkarak ve o kadrolara atamalar yaparak, İzmir’deki bütün aile sağlığı merkezlerinde çalışan doktorlar ve personelin yükünü hafifletmiyorsunuz? Dışarıda yüz binlerce atama bekleyen sağlıkçı gencimiz varken, İzmir’deki ve varsa diğer illerdeki açığı neden kapatmıyorsunuz? İnsan sağlığından tasarruf mu yapıyorsunuz, yoksa Aile Sağlığı Merkezleri için başka planlarınız mı var?”

