CHP’li Kılıç: AKP’nin bakanları değerlendirmiş; gece müzik yasağına devam

18 Ağustos 2022 Perşembe, 09:26

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç’ın, “Gece saat 00.00’dan sonra müzik yasağının ne zaman kaldırılacağına” ilişkin soru önergesini yanıtladı.



Bakan Soylu, verdiği yanıtta ‘halkın huzur ve sükunu tedbirleri çerçevesinde başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar ve kurum/kuruluşlarca yapılan görüşmelerde; Çevre Kanunu, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri/sınırlamaları saklı kalmak kaydıyla, müzik yayını yapılabilme süresinin ülke genelinde saat 01.00’e kadar uzatıldığı, canlı müzik izni bulunmayan eğlence yerlerinde müzik yayınına kesinlikle izin verilmeyeceği hususlarının genelge ile talimatlandırıldığını’ ifade etti.



“MÜZİK VE EĞLENCE SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİNİN GÜVENDİKLERİ DAĞLARA KAR YAĞDI!”

Bakan Soylu’nun yanıtı değerlendiren Av. Kılıç, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Mart 2022 tarihinde, saat 00.00’dan sonra müzik yasağının kaldırılması hakkında, ‘İçişleri Bakanlığı çalışma yapacak. Müzik yasağıyla ilgili Kurul’un bir kararı yok. Yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim.’ açıklamasında bulunmuştu. İçişleri Bakanı Soylu da müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin, ‘Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz.’ demişti. Turizm sezonu başlamadan önce yapılan bu açıklamalar; turizmcileri, bu sektörde çalışan emekçi vatandaşlarımızı, sanatçıları, müzik ve eğlence sektörü çalışanlarını, bu sektörden gelir elde eden herkesi, yasağın kalkacağı yönünde ümitlendirmişti. Pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarının yaz aylarında iş yapamayan müzik sanatçıları ve turizmciler 2022 yılından çok ümitlilerdi. Çünkü, Sağlık Bakanı Koca’nın, ‘müzik yasağının yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim’ sözlerine güvenmişlerdi. Ama bu güvenleri boş çıktı, güvendikleri dağlara kar yağdı!” diye konuştu.

“6 AY GEÇTİ HALA DEĞERLENDİREMEDİNİZ Mİ?”

İçişleri Bakanı’na soru önergemizde sorduğu soruyu bir kez daha soran CHP’li Kılıç, “Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sağlık bakanlıkları ile konuyu değerlendireceklerdi. Ne oldu? 6 ay geçti, hala değerlendiremediler mi? 6 ayda değerlendirmeleri bitmedi mi? Yoksa o gün, her zaman yaptığınız gibi konuyu savuşturmak için mi öyle dediniz. Soru önergesine verdiğiniz ‘müzik yasağının devam ettiği’ konusundaki bu cevabınıza kadar resmi bir açıklama yapmadığınıza göre, savuşturduğunuz sonucu çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“VİRÜS MÜZİK DALGASIYLA MI YAYILIYOR?”

Pandemi tedbirlerinin bir bir kaldırıldığına işaret eden İzmir Milletvekili Kılıç, “Kapalı yerlerde toplantı ve benzeri etkinlikler serbest bırakıldı. Okullar açıldı, eğitim-öğretim başladı. Toplu taşıma araçları ile seyahat yasağı kaldırıldı. Test zorunluluğu ve HES kodu uygulaması kaldırıldı. En son maske zorunluluğu da kaldırıldı. Peki bütün yasaklar kaldırıldığı halde, gece 01.00’den sonra müzik yasağı neden hala devam ediyor? Virüs müzik dalgasıyla mı yayılıyor da sadece bu sektörün yasağı devam ediyor? Vatandaşlar hemen ‘yatsın-uyusun’ aman eğlenmesin, aman bir araya gelmesin istiyorlar. Bu müzik emekçilerinin işine, ekmeğine yapılmış kasıtlı bir müdahaledir. Bu ayrımcılık, müzisyenlerin kimliğini, dilini, inancını ve kültürünü hedef almaktadır. Son günlerde peş peşe gelen, sanatçıların konserlerinin yasaklanması, festivallerin yasaklanması kararları da amaçlarının aslında insanların yaşam tarzına müdahale etmek olduğunu gösteriyor. Yasakçı zihniyetin partizan valileri de son günlerde adeta birbirleriyle festival yasaklama yarışına girdi. Son olarak da gerici bazı grupların hedef göstermesiyle Zeytinli Rock Festivali 'kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması' bahanesiyle yasaklandı. İnsanlardan birkaç günlük mutluluğu bile esirgeyenler gidecek, biz yine festivallerle eğlenmeye devam edeceğiz. Müzik hayatımızda hep var olacak. AKP’nin yeni bir yaşam tarzı dizayn etmesine izin vermeyeceğiz.” diyerek sözlerini noktaladı.

BAKAN SOYLU’NUN SORU ÖNERGEYE YANITI ŞU ŞEKİLDE:

CHP’li Kılıç Bakan Soylu’nun soru önergesine verdiği yanıtı şu ifadelerle paylaştı:

Bakan Soylu, kişilerin huzur ve sükununun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin standartları ile eğlence yerlerinde yapılacak müzik yayınlarına dair usul ve esasların; Çevre Kanunu, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikçe belirlendiğini ifade etti.

Bu kapsamda; Çevre Kanunu’nun “gürültü” başlıklı 14. maddesi uyarınca, kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulmasının yasak olduğunu belirten Süleyman Soylu, 04.06.2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin “eğlence yerlerine ilişkin esaslar” başlıklı 24. maddesinin ilgili fıkralarında, "çok hassas kullanım alanlarındaki açık ve yarı açık yerlerde eğlence yerleri ile canlı müzik yayını yapılmasının yasak olduğu, hassas kullanımların bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinde 00.00-07.00 saatleri arasında canlı müzik yayını yapılmasının yasak olduğu ve diğer saatler ile az hassas ve hassas olmayan kullanımların bulunduğu alanlarda ise aynı maddenin (b) ve/veya (c) ve/veya (ç) bentlerinde belirtilen sınır değerleri sağlayacak şekilde faaliyetlerin sürdürülebileceğinin” hüküm altına alındığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca; lokantalarda içkili yerlere ve meskun mahal dışında bulunan çay bahçelerine halkın huzur ve sükunu ile kamu istirahati açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği kişinin kararıyla canlı müzik izni verileceği, canlı müzik izni verilen yerlerde ise belirlenen saatler dışında ilgili mevzuatta belirlenen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükununu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda izinlerin iptal edileceğinin de hüküm altına alındığını bildirdi.

Bakan Soylu, ilgili sektörlerin talepleri, meri mevzuat hükümleri, halkın huzur ve sükunu tedbirleri çerçevesinde başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar ve kurum/kuruluşlarca yapılan görüşmelerde; Çevre Kanunu, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri/sınırlamaları saklı kalmak kaydıyla, müzik yayını yapılabilme süresinin ülke genelinde saat 01.00’e kadar uzatıldığı, canlı müzik izni bulunmayan eğlence yerlerinde müzik yayınına kesinlikle izin verilmeyeceği hususlarının genelge ile talimatlandırıldığını ifade etti.