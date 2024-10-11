CHP’li Kılıç: DEÜ, bilim yuvası değil skandallar yuvası haline geldi

Yayınlanma: 11.10.2024 - 16:13

Güncelleme: 11.10.2024 - 16:13

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 9 Eylül Üniversitesi'ndeki yemek ihalelerindeki skandalları ortaya çıkardı. 2023 -2024 yıllarında Seç San isimli firmaya; 2024 yılı Haziran ayında ise AGV isimli firmaya pazarlık usulü verilen ihalelerde üniversitenin kamu zararına uğratıldığını aktaran Kılıç, "2023 yılı Eylül ayında üniversitenin yemek ihalesi pazarlık usulüyle 6 aylığına 125 milyon lira bedelle Seç-San isimli firmaya veriliyor. 11 Mart 2024 tarihinde tekrar ihaleye çıkılıyor. 12 firma ihaleye giriyor ve 24 ay hizmet üzerinden yapılan ihalede en düşük fiyatı veren firma 2 yıl için 220 milyon TL teklif veriyor. Ancak bu ihale iptal edilerek ihaleye girmeyen Seç-San firması çağrılarak sadece 3 ay için 64 milyon lira bedelle ihale veriliyor. 2 yıl için 220 milyon lira nerede 3 ay için 64 milyon lira nerede. 2 yıl için 312 milyon lira kamu zararı!” dedi.

“ÜNİVERSİTE İHALELERDE ZARAR EDİYOR!”

27 Haziran 2024 tarihinde yine ihaleye çıkıldığını ve 10 firmanın girdiğini aktaran CHP’li vekil, “2 yıl için 220 milyon ile 463 milyon lira arası teklifler veriliyor. Ancak yine en düşük fiyatı veren firma ihaleyi alsa da ihale yine iptal edildi ve ihaleye hiç girmeyen AGV isimli firma pazarlıkla yine 3 ay için 104 milyon liraya ihaleyi alıyor. Üniversite bu ihalede de 612 milyon lira zararı göze alıyor! 3 aylık süre sonunda 6 Eylül 2024 tarihinde tekrar ihaleye çıkılıyor. 11 firma 24 ay için 215 milyon ile 499 milyon lira arasında teklif veriyor. Bu seferde kazanan firma ihalenin üzerinden bir aydan fazla bir süre geçmesine rağmen bekletiliyor” diye konuştu.

ÜNİVERSİTEDE AKRABA İLİŞKİLERİ

“Bilim yuvası değil skandallar yuvası” diyen CHP’li Kılıç, “Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Engin Basmacı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda ihale şartnamesini aynı zamanda akrabası da olan Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı sözleşmeli personeli Nebahat Öncel'in hazırladığı, üniversiteden önce İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan Öncel'in yemek ihalesi nedeniyle soruşturma geçirdiği de gelen bilgiler arasında. Basmacı'nın o dönem de, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nde Destek Hizmetleri Başkanı olarak görev yaptığı biliniyor. Öte yandan Buca Tınaztepe Kampüsü'nde, ihalelerin şartnamesini hazırlayan Basmacı'nın yakını Nebahat Öncel'e kantin-restoran veriliyor. Üniversite ile kendi arasında sözleşmesi bile bulunan kiralama işlemini yapan Nebahat Öncel yemek ihaleleri sürecinin ardından üniversiteyle ilişiğini kesiyor” ifadelerini kullandı. Kılıç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi./ İZMİR