CHP'li Kılıç İzmir'de kapatılan 128 okulu sordu: 3 yıldır neden zil çalmıyor?

Yayınlanma: 12.09.2023 - 15:49

Güncelleme: 12.09.2023 - 15:49

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir'deki okulların durumu ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir soru önergesi verdi.

Sevda Erdan Kılıç, 2020 Bayraklı depreminin ardından bugüne kadar İzmir kent genelinde yapılan incelemelerde 128 okulun depreme dayanıksız olduğunun tespit edildiğini ve bu okulların yıkıldığını anımsattı. 2023 yılının Şubat ayına kadar, yıkımı gerçekleştirilen okullardan sadece 36'sının inşaatının tamamlandığını açıklayan Kılıç, inşa sürecinin yavaş ilerlemesi nedeniyle binlerce öğrencinin mağdur edildiğini söyledi.

"11 EYLÜL'DE ZİLLER ÇALMADI"

Kılıç, "3 yıldır olumsuz koşullarda kaliteli eğitim hakkından mahrum bırakılan öğrencilerin çilesi maalesef 2023 senesinde de bitmemiştir. 3 senedir inşa edilemeyen okullar nedeniyle, bu yıl da İzmirli öğrenciler evlerinden uzak yerlerdeki okullarda kalabalık sınıflarda okumaya mecbur bırakılmışlardır. Bu durum veliler için servis ücretleri başta olmak üzere çok sayıda yükümlülüğü de beraberinde getirmiştir. Veliler servis ücreti ve diğer yükümlülükleri karşılayamayacaklarını söylemektedir" diye konuştu.

Kılıç, "Öğrencilerin bir çoğu da kent genelindeki okullarda kalabalık sınıflarda eğitim almak zorunda kalmıştır" dedi.

"DEPREM KORKUSU BİTMEDİ"

Sevda Erdan Kılıç, Eğitim Sen İzmir Şubesi'nin, özellikle İzmir'in merkez ilçelerinde bulunan çok sayıda okulun yaşlı ve yorgun binalar olduğuna ilişkin tespitlerini de gündeme getirdi. Kılıç, "Sendika yetkilileri, bir an önce bu binaların da depreme dayanıklılığının yeniden araştırılmasını talep etmektedir" diyerek, yetkilileri göreve çağırdı.

Kılıç, şunları söyledi:

"İzmirli öğrencilerimiz maalesef 2023-2024 eğitim öğretim dönemine korku ve yoklukla başlamıştır. Okulları depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan öğrencilerimiz uzak okullara gitmek zorunda kalmış, bir çoğu da kalabalık dersliklere mahkum edilmiştir. Okulları yıkılmayan öğrencilerimiz ise bu okulların dayanıksızlığı nedeniyle korku ve kaygıyla yaşamak zorunda bırakılmıştır."

"ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?"

Sevda Erdan Kılıç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in şu soruları yanıtlamasını istedi:

1. İzmir kent genelinde deprem 2020 depreminin sonrasında kaç okulda ağır hasar tespit edilmiştir? Kaç okulda yıkım kararı alınmıştır? Kaç tane yeni okul binası yapılmıştır?

2. Hakkında yıkım kararı çıkarılan okullarda eğitim gören öğrenci sayısı kaçtır? Öğrencilerin hepsi başka okullara yönlendirilebilmiş midir? Diğer okullara yönlendirilen öğrenciler kaç kişilik, sınıflarda nasıl eğitim almaktadırlar? Yönlendirme yapılan okullardaki yığma ve kalabalık nedeniyle ortaya çıkan sorunlara yönelik olarak, öğretmen sayısının arttırılması ya da yeni dersliklerin açılması başta olmak üzere hangi önlemler alınmıştır?

3. 2020 depreminden bu yana geçen 28 aylık sürede sadece 36 okulun inşa edilmiş olması, eğitimi nasıl etkilemiştir? Neden yeniden inşa programı kapsamına sadece 36 okul alınmıştır? Bu sayı neden yükseltilmemiştir?

4. Eski okulların yıkımı ve yeni okulların yapımı için ne kadar bütçe harcanmıştır? Yıkım ihaleleri hangi usulle hangi şirketlere verilmiştir? Yeni yapılan 36 okulun yapım ihaleleri, hangi usulle hangi şirketlere verilmiştir?

5. İzmir depreminden etkilenmiş olup, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde hizmet vermeye devam eden orta hasarlı binalarda yapılmış olan güçlendirme çalışmaları nelerdir? Orta hasarlı okul raporu alıp da güçlendirme çalışması tamamlanmamış olan okul sayısı nedir?

6. Hali hazırda eğitim hizmeti veren eğitim kurumlarının mevcut deprem risk raporları nedir? Söz konusu raporlar hangi tarihlere aittir? Deprem risk haritalanması yapılmış mıdır?

7. Hali hazırda eğitim vermeye devam eden okulların deprem risk raporları ile ilgili bilgileri öğrenciler, öğretmenler, veliler ve kamuoyuna açıklamayı düşünüyor musunuz?