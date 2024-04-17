CHP’li Kılıç: Sığacık halka kapatılıp, yabancı turiste açılacak

Yayınlanma: 17.04.2024 - 11:39

Güncelleme: 17.04.2024 - 11:39

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir’in Seferhisar ilçesinde Kolin Holding’e ait TEOS Marina’ya devredilen Sığacık Yat Limanı’nın kapasite arttırma projesini TBMM gündemine taşıdı.

“EMEKLİYE BÜTÇE YOK, YAT LİMANINA VAR”

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Uraloğlu’na soru önergesi yönelten Kılıç, “2007 yılında yap işlet devret modeli ile inşa edilen ve Kolin Holding’e ait TEOS Marina’ya devredilen Sığacık Yat Limanı 2009 yılında yapılan kapasite artırımının ardından bugün bir kez daha kapasite artırımıyla gündemde. Türkiye’nin en güzel körfezlerinden birini halkın kullanımına kapatmak için ise Bakanlık tarafından bu projeye tam 40 milyon 327 bin TL bütçe ayrıldı. Emekliye zam yok diyen, çalışanı açlık sınırına mahkum eden iktidar bu proje için 40 milyon lira ayırdı. Neden? Seçilmiş bir avuç insanın lüksü olsun diye” şeklinde konuştu.

“KAPASİTE ARTIŞINA GEÇİT YOK”

“Burası İzmirlilerin sığındığı bir liman olmaktan çıkacak” diye devam eden CHP’li Kılıç, “Denizinde foklar, kıyısında yurttaşlar olmayacak. Bugün Sığacık’taki bu proje bir türlü doymak bilmeyen, büyüdükçe daha da fazlasını isteyen yandaş sermayenin geldiği son noktayı gösteriyor. Ancak Seferihisarlılar pes etmez. 2022’de nasıl direndiysek yine direneceğiz. Denizimize, doğamıza sahip çıkacağız. Çocuklarımıza temiz bir deniz temiz bir gelecek bırakacağız” dedi.

“KAPASİTE ARTIŞINDA YOK YOK: YÜZER İSKELE, YAKIT DEPOSU”

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, şu soruların yanıtlanmasını istedi: