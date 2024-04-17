CHP’li Kılıç: Sığacık halka kapatılıp, yabancı turiste açılacak
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Sığacık Yat Limanının kapasitesinin iki katına arttırılması için Ulaştırma Bakanlığı’nın 40 milyon liralık bütçe ayırdığını açıkladı. Yat Limanının genişlemesiyle birlikte Sığacık’ın halka kapatılma riskini gündeme getiren Kılıç, “Emekliye zam yok diyen, çalışanı açlık sınırına mahkum eden iktidar bu proje için 40 milyon lira ayırdı. Neden? Seçilmiş bir avuç insanın lüksü olsun diye” dedi.
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir’in Seferhisar ilçesinde Kolin Holding’e ait TEOS Marina’ya devredilen Sığacık Yat Limanı’nın kapasite arttırma projesini TBMM gündemine taşıdı.
“EMEKLİYE BÜTÇE YOK, YAT LİMANINA VAR”
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Uraloğlu’na soru önergesi yönelten Kılıç, “2007 yılında yap işlet devret modeli ile inşa edilen ve Kolin Holding’e ait TEOS Marina’ya devredilen Sığacık Yat Limanı 2009 yılında yapılan kapasite artırımının ardından bugün bir kez daha kapasite artırımıyla gündemde. Türkiye’nin en güzel körfezlerinden birini halkın kullanımına kapatmak için ise Bakanlık tarafından bu projeye tam 40 milyon 327 bin TL bütçe ayrıldı. Emekliye zam yok diyen, çalışanı açlık sınırına mahkum eden iktidar bu proje için 40 milyon lira ayırdı. Neden? Seçilmiş bir avuç insanın lüksü olsun diye” şeklinde konuştu.
“KAPASİTE ARTIŞINA GEÇİT YOK”
“Burası İzmirlilerin sığındığı bir liman olmaktan çıkacak” diye devam eden CHP’li Kılıç, “Denizinde foklar, kıyısında yurttaşlar olmayacak. Bugün Sığacık’taki bu proje bir türlü doymak bilmeyen, büyüdükçe daha da fazlasını isteyen yandaş sermayenin geldiği son noktayı gösteriyor. Ancak Seferihisarlılar pes etmez. 2022’de nasıl direndiysek yine direneceğiz. Denizimize, doğamıza sahip çıkacağız. Çocuklarımıza temiz bir deniz temiz bir gelecek bırakacağız” dedi.
“KAPASİTE ARTIŞINDA YOK YOK: YÜZER İSKELE, YAKIT DEPOSU”
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, şu soruların yanıtlanmasını istedi:
- Yat limanı projesinin genişletilmesi kapsamında, bölgeye, yüzer iskeleler, yüzer dalgakıranlar ve yüzer beton platformlar, ilave dolgu alanına çekek sahası, yatçı depoları, sanitary yapısı, kafe, teknik atölyeler, yakıt depoları ve istasyonu, ofis yapılarının eklenmesinin planlandığı iddiaları doğru mudur? Bu yapıların denize ve ekolojik sisteme zarar vereceğini düşünüyor musunuz? Ekolojik sistem bu yapılardan nasıl korunacaktır?
- Sığacık, halkın rağbet gösterdiği dinlenme alanlarından biridir. Yat projesinin genişletilmesi ile sahillerin halkın kullanımına kapatılacağı iddiaları doğru mudur? Bu proje ile Sığacık sahili halkın kullanımına kapatılıp sadece zengin turistlerin kullanımına açılmış mı olacaktır?
- Yat Limanı projesi kapsamında bölgedeki foklar başta olmak üzere deniz canlı türlerinin yok olduğu iddiaları doğru mudur? Yat Limanı, çevresinde ekolojik yaşam konusunda yaşanan tahribata ilişkin elinizde bir araştırma bulunmakta mıdır?
- Proje için Bakanlık bütçesinden ne kadar pay ayrılmıştır?
- Sığacık Yat Projesi’nin detaylarını açıklar mısınız?
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