CHP'li Kılıç 'sürtük' sözüne suç duyurusunda bulundu: 'Ölüm tehditleri alıyorum'

04 Haziran 2022 Cumartesi, 16:54

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Gezi protestolarına katılanlara yönelik 'sürtük' açıklaması ile ilgili ilk suç duyurusunu yapan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, o günden beri hakaret ve ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Sözcü'den Gökmen Ulu'nun aktardığına göre, baskı ve saldırılara boyun eğmeyeceklerini vurgulayan Kılıç, “Şunu bilin ki; sizden de ağababalarınızdan da bugüne kadar korkmadık, bundan sonra da korkmayız. Bir adım geri atan namerttir. Hodri meydan” dedi.

İzmir Milletvekili Kılıç, Ankara Adliyesi'ne giderek, Erdoğan'ın 1 Haziran 2022 günü TBMM'de, AKP grup toplantısında yaptığı konuşmaların suç niteliği taşıdığını iddia etti. Kılıç, Gezi protestoları esnasında eylem yaparken polis müdahalesi nedeni ile yaralanan ve biber gazından olumsuz etkilenenlerin, Dolmabahçe'deki Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'ne sığınmasına ilişkin olarak Erdoğan'ın iddiasına değindi.

Kılılç, Erdoğan'ın, “Bu eşkıyalar, bu teröristler, evet, bira şişeleri ile bira kutuları ile adeta caminin içini pislemişti” ifadeleri için “Böyle bir iddia bugüne kadar hiçbir delil ile ispat edilmemiş, suç niteliğinde bir isnattır” dedi.

Kılıç, söz konusu caminin müezzini Fuat Yıldırım'ın emniyet müdürlüğündeki ifadesinde, “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem. İçki içildiğini görseydim zaten müdahale ederdim ve içilseydi bunu söylerdim” sözlerine de atıfta bulundu.

'HALKI HAKARET EDEREK AŞAĞILIYOR'

Kılıç, dilekçesinde, Erdoğan'ın aynı konuşmanın devamında Gezi Eylemi'ne katılan vatandaşlar için dile getirdiği “Bunlar çürük, bunlar sürtük” sözlerine yer verdi. Çürük ve sürtük kelimelerinin Türk Dil Kurumu Sözlüğü'ndeki anlamlarını anlatan Kılıç, Erdoğan'ın halkı hakaret ederek aşağıladığını öne sürdü.

Erdoğan'ın ayrıca “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçunu işlediğini iddia eden Kılıç, “Asılsız bir iddia üzerinden, halkın dini değerleri üzerinden gezi protestolarına katılmış olanları da bir kesime ait göstererek, arasında gerilim yaratacak, çatışma çıkaracak, birbiri aleyhine kin ve düşmanlığı teşvik edecek şekilde yapılan açıklama açıkça bu suçu oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın söz konusu açıklamaları 'Cumhurbaşkanı sıfatı ile değil, AK Parti Genel Başkanı olarak yaptığına' dikkat çeken Kılıç, bu hususun göz önüne alınarak yargılanmasını istedi. Kılıç, “Dilekçemiz konusu suçlar şüphelinin Cumhurbaşkanlığı görevi ile ilgili olmayıp, AKP grup toplantısında gerçekleştirdiği de dikkate alınır ise AKP Genel Başkanı sıfatı ile yapılmış, Cumhurbaşkanlığı görevi ile ilgili olarak gerçekleşmemiştir” dedi ve Yüce Divan'da değil, genel mahkemelerde yargılanması gerektiğini savundu.

'HUKUKUN GEREĞİNİ YAPMAYAN HAKİMLER SUÇA ORTAK OLURLAR'

Kılıç, Erdoğan hakkındaki suç duyurusunun ardından yaptığı açıklamada, “Milletimizin birlik ve bütünlüğünü temsil etmesi gereken Cumhurbaşkanı bir kez daha bu ülkenin en büyük sorununun kendisi olacağını göstermiştir” diye konuştu. Kılıç, “Dün Gezi yargılanırken AKP'nin kayığına binen savcı ve hakimler, bugün halka küfürler eden, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarını işleyen taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hukukun gerekliliklerini yerine getirmezse vatandaşların gözünde aynı suçları işlemiş olurlar” dedi.