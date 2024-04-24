CHP’li Kılıç’tan vergisiz telefon vaadi açıklaması: Sonuç fiyasko

Yayınlanma: 24.04.2024 - 11:43

Güncelleme: 24.04.2024 - 11:43

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, vergisiz telefon düzenlemesi ile telefon alan çok sayıda öğrenciye para iadesinin yapılmadığını açıkladı. Konuyu Meclis gündemine taşıyan Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na soru önergesi yöneltti.

"SONUÇ FİYASKO"

Öğrencilere para iadesinin bir an önce yapılması için Bakanlığa çağrıda bulanan Kılıç, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçim vaadi olan gençlere telefon desteğini koplayan AKP, maalesef onu da tam anlamıyla yapamadı. İktidarın sözüne güvenip, telefon alan gençlerimizin çoğu vergi iadesini hala alamadı; yani AKP’nin tüm vaatlerinde olduğu gibi bu kopyala yapıştır vaadi de maalesef fiyaskoyla sonuçlandı” diye konuştu.

“AYLARDIR VERGİ İADELERİNİ ALAMADILAR”

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2023 yılında, öğrencilere teknolojik cihaz desteğini açıkladığını hatırlatan CHP’li Kılıç, “Bakanlığın vaadi üzerine, kimi borçlandı, kimi harçlığını biriktirdi; binlerce lira verip telefon, tablet aldı. Ama sıra sıra vergi iadesi kısmını geri almaya gelince evdeki hesap çarşıya uymadı. Aylardır iade alamayan öğrenci kardeşlerimiz var. 25 Kuruş poşet ücretinin faturaya yansımasından dolayı başvurusu kabul edilmeyenler var. Seçim öncesi vaat vermek kolay, CHP’nin vaatlerini kopyalayıp yapıştırmak kolay ama ama iş eyleme döndüğünde sonuç fiyasko!” ifadelerini kullandı.

“PARA YOK MUHATAP YOK”

İade alamayan öğrencilerin karşılarında muhatap da bulamadığını aktaran CHP’li vekil, “Aylardır iade alamayan öğrencilerin alacakları da bugün itibariyle enflasyon karşısında erimiş durumda. Tavan fiyat olan 9 bin 500 TL’lik telefonun vergi iadesi 4 bin 221 liraydı. Kasım ayından bu yana TL tam yüzde 14 değer kaybetti. 14 Kasım’da gram altın 1791 liraydı bugün 2 bin 500 lira. O parayla altın alsa bugün telefonun üstüne bir de tablet alacaklardı. Öğrencileri yoksullaştırdıkları yetmiyormuş gibi şimdi bir de borçlandırıp, bekletiyorlar. Bakanlığa çağrıda bulunuyorum, bir an önce öğrencilerin vergi iadelerini ödeyin, öğrencileri daha fazla mağdur etmeyin” şeklinde konuştu.