CHP’li Mehmet Bekaroğlu'ndan torba kanun teklifi yorumu: 'Kazanın dibini sıyırma teklifi'

29 Mart 2022 Salı, 18:04

AKP’li 85 milletvekilinin imzası olan “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başladı.

39 maddeden oluşan ve 17 kanunda değişiklik yapılan teklifte, önemli düzenlemeler yer aldı. Teklif ile hazineye ait taşınmazların peşin ödenmesi halinde yüzde 20, en az yarısının peşin ödenmesi halinde yüzde 10 indirim uygulanması öngörüldü. ‘Üzerinde yerleşim yeri bulunduğu’ gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda hazine adına tescil edilen taşınmazların, doğrudan hak sahiplerine satılması yer aldı.

VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ETKİN PİŞMANLIk

Cumhurbaşkanlığı Ofisleri’nin Kimlik Paylaşımı Sistemi’nde yer alan bilgilerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kuruluşları ve tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına katılma payından muaf olması yani yer alan verilerin bedel ödemeden elde edebilmesi öngörüldü. Vergi Usul Kanunu'nda yapılacak değişiklik ile kaçakçılık suçlarının zincirleme suç kapsamına alınması ve vergi kaçakçılığı suçlarında etkin pişmanlık uygulanması yer aldı.

"ŞİRKET ŞÖHRETİNE ZARAR" GEREKÇESİYLE HAPİS CEZASI

Finansman Şirketleri Kanunu’na, “Basın Kanunu’nda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından birisi vasıtasıyla bir şirketin itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz. İsimleri belirtilmese dahi şirketlerin güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüde yol açacak veya şirketlere duyulan güveni sarsacak veya şirketlerin mali bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek nitelikte asılsız haberler yukarıda belirtilen araçlarla yayılamaz. Aykırı davrananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Özel veya kamusal zarar doğarsa ceza altıda bir oranında artırılarak hükmolunur’’ maddesinin eklenmesi yer aldı. Bu madde ile gazetecilere “şirketlerin itibar, şöhretine veya servetine zarar veren haber” gerekçesiyle üç yıl hapis cezası verilmesi öngörüldü.

BEKAROĞLU: "KAZANIN DİBİNİ SIYIRMA TEKLİFİ"

Komisyon görüşmeleri usul tartışmasıyla başladı. Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Sözcüsü Bülent Kuşoğlu ve HDP Sözcüsü Garo Paylan, teklifin torba niteliğinde sunulmasına tepki gösterdi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, teklif için “kazanın dibini sıyırma teklifi” dedi. Bekaroğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın büyük ekonomist olma tezinden; döviz ve enflasyon uçtu. Bunlar uçarken vatandaş eridi. Kim kazandı? Kur korumalı mevduat hesabı açanlar, dolar, euro ile iş yapan ve garanti alanlar kazandı” dedi.

Şehir hastanelerinden örnekler verdiği sırada AKP sıralarından yüksek sesle gelen “Teklifin neresinde var” tepkilerine karşı Bekaroğlu, “Bağıracaksınız. Cıyaklayacaksınız. Bağırmaktan başka çareniz kalmadı” yanıtı verdi. Bekaroğlu, “Bu kazanın dibini sıyırma teklifidir. Artık iflas eden bir hükümet var. Bu, ‘acaba şuradan buradan üç beş düşer de çete mensuplarına nasıl aktarabilirim’ diye hazırlanan tekliftir. Daha ne kadar milletin cebinden vermeye devam edeceksiniz” ifadelerini kullandı.