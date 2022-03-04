Tunç Soyer'den akaryakıt zamlarına tepki: Bütçemiz 2 milyar TL açık verecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi. Soyer, “Akaryakıt zamlarıyla birlikte, ulaşımda kişi başına ödenen biniş ücretine ilave 10 TL de belediyemiz ödüyor. Müdahale edilmezse bütçemiz 2 milyar TL açık verecek. Sorumlulara sesleniyorum; KDV ve ÖTV muafiyetini acil getirin” dedi.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2022 Cuma, 09:55
Tunç Soyer'den akaryakıt zamlarına tepki: Bütçemiz 2 milyar TL açık verecek
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Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve Rusya - Ukrayna krizi nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan artış, akaryakıt fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Dün motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam geldi.

Önceki gece de benzine 88 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zam gelmişti.

MOTORİN 19 TL’YE SATILIYOR

Son zamla birlikte, İzmir’de benzinin litre fiyatı 18,08 liraya, motorinin litresi 19 liraya yükseldi.

Art arda gelen zamlara tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptı açıklamada, "Akaryakıt zamlarıyla birlikte, ulaşımda kişi başına ödenen biniş ücretine ilave 10 TL de belediyemiz ödüyor. Müdahale edilmezse bütçemiz 2 Milyar TL açık verecek. Sorumlulara sesleniyorum; KDV ve ÖTV muafiyetini acil getirin." dedi.


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