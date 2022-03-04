Tunç Soyer'den akaryakıt zamlarına tepki: Bütçemiz 2 milyar TL açık verecek
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi. Soyer, “Akaryakıt zamlarıyla birlikte, ulaşımda kişi başına ödenen biniş ücretine ilave 10 TL de belediyemiz ödüyor. Müdahale edilmezse bütçemiz 2 milyar TL açık verecek. Sorumlulara sesleniyorum; KDV ve ÖTV muafiyetini acil getirin” dedi.
Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve Rusya - Ukrayna krizi nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan artış, akaryakıt fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Dün motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam geldi.
Önceki gece de benzine 88 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zam gelmişti.
MOTORİN 19 TL’YE SATILIYOR
Son zamla birlikte, İzmir’de benzinin litre fiyatı 18,08 liraya, motorinin litresi 19 liraya yükseldi.
Art arda gelen zamlara tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptı açıklamada, "Akaryakıt zamlarıyla birlikte, ulaşımda kişi başına ödenen biniş ücretine ilave 10 TL de belediyemiz ödüyor. Müdahale edilmezse bütçemiz 2 Milyar TL açık verecek. Sorumlulara sesleniyorum; KDV ve ÖTV muafiyetini acil getirin." dedi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
En Çok Okunan Haberler
- AKP’li belediyeden arazi 'DOP'ingi
- Ünlü isimlerden 'müzik yasağı' tepkileri
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Tunç Soyer'den akaryakıt zamlarına tepki
- Ukrayna'dan Türkiye'ye sığınan Jamala, süreci anlattı
- Benzin ve motorine büyük zam yolda!
- Bilim Kurulu üyesinden 'omicron' uyarısı
- Amin'in varoluş yolculuğu
- Beşiktaş'ın eski golcüsüne sürpriz görev!
- Pakdemirli'nin istifasının ardından çarpıcı iddia