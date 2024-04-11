CHP'li Muratpaşa Belediyesi’nden bakanlığa kritik uyarı!

Antalya Muratpaşa Belediyesi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na "Belediyenin görüş ve onayı alınmadan masa başı planlanmanın karşılığı olmayacaktır" uyarısında bulundu.

Ece Güneş
Yayınlanma: 11.04.2024 - 11:16
CHP'li Muratpaşa Belediyesi’nden bakanlığa kritik uyarı!
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, eski Divan Talya Otel’den Karpuz Kaldıran Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı’na kadar uzanan yaklaşık 21 kilometrelik Lara sahil bandında planlama çalışmalarına başladığı iddiaları üzerine Muratpaşa Belediyesi bir açıklama yaptı. 

Bölgedeki 55 dekarlık alanın 2019 yılında “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve bu alan dışında kalan Antalya’nın doğa harikası falezleri de içine alan 686 dekarlık kıyı şeridinin ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ olarak onaylandığının hatırlatıldığı açıklamada, şöyle denildi:

“Bölge, sahip olduğu doğal güzelliklerini yanı sıra bugün kent içi turizmde önemli bir alandır. Lara sahil bandı, özellikle belediyemize ait ve girişlerin ücretsiz olduğu mavi bayraklı falez plajları, belediyemiz kafeleri, engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’miz, yürüyüş ve bisiklet yolları, parklarıyla belediyemizce bütünlüklü bir yaşam alanı haline getirilmiştir. Lara sahil bandına ilişkin Ankara’da, masa başında hazırlanacak plan Antalya kamuoyunun nezdinde asla karşılığı olmayacaktır.” 

 Açıklamada, Muratpaşa Belediyesi'nin görüşü ve onayı alınmadan masa başı yapılan planlara karşı hukuki haklarını kullanmaktan geri durmayacağı uyarısı yapılarak “Antalya’mızın hak ve hukukunu savunmak görevimizdir” denildi.


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