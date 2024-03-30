Atatürk Havalimanı’na bitişik konut ve ticaret alanları için mahkeme kararını verdi: İmar planı durduruldu

İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’nın bitişiğindeki İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 27 bin metrekarelik alanın konut ve ticaret imarına açılmasıyla ilgili mahkeme kararını verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 04:00
Atatürk Havalimanı’na bitişik konut ve ticaret alanları için mahkeme kararını verdi: İmar planı durduruldu
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin, İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi’nde açtığı “yürütmeyi durdurma” davası sonuçlandı. 

Yürütmenin durdurulmasına hükmeden mahkeme, planın iptal edilmesine gerekçe olarak ise bölgedeki yapı ve insan yoğunluğunu artıracağını gösterdi. Mahkeme kararında alanda nasıl bir yapılaşmanın ortaya çıkacağının belirsiz olduğunu ifade etti. Kararda kamu elinde olan bir alanın konut ve ticaret alanına çevrilmesinin mevzuata göre bir plan değişikliği gerekçesi olmadığı vurgulandı. 

DOKUYA AYKIRI

Plan değişiklğiyle ilgili Bakırköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün de görüşüne başvururuldu. Belediye söz konusu imar planının bölgeye daha fazla nüfus ve yapı yoğunluğu getireceğini belirterek planın uygun bulunmadığını belirtti. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Planlama Şube Müdürlüğü de planların bölgeye ek nüfus getireceğini, bölgedeki yapı yoğunluğunu artırıcı nitelikte olduğunu, bölgesel ulaşım sistemi üzerindeki talepleri de artıracağını aktardı. 

BİLİRKİŞİ RAPORU

Konuyla ilgili TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: 

“İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında bilirkişi raporu alındı. Raporda, plan teklifindeki yapılaşma koşulunun bölgenin genel dokusu ile uyumlu olmadığı, bu durumun ulaşım ve donatı dengesini olumsuz etkileyeceği, bölgede yapı ve insan yoğunluğunun artacağı belirtildi.”


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