CHP'li Mustafa Adıgüzel: 'Toplum Erdoğan’ın müjdelerinden korkuyor'

08 Haziran 2022 Çarşamba, 13:37

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada fındık üreticilerinin sorunlarına dikkat çekti. Adıgüzel, şunları söyledi:

“Anayasa 45. madde ‘devlet tarım ürünlerinin gerçek değerini bulması için, tedbirleri alır.’ Almış mı? Üreticiden 25 TL’ye aldığınız fındık, yabancı marketlerde 492 TL, tam 20 kat fark, bu zulümdür. Anayasa 167. madde, ‘Devlet piyasalarda kartelleşmeyi önler’ der. Fındıkta ürünün yüzde 70’i yabancı kartelin kontrolünde. Benim ürettiğim fındığı dışarıya eloğlu satıyor. Hem ithalatçı hem ihracatçı. Nasıl rekabet bu? Adam sağ eliyle satıyor, sol eliyle alıyor. Kim verdi bu ihracat iznini?

Kendi ürettiğin malı bile kendin satamıyorsan, dünyada fındıkta birinci olsan ne olur olmazsan ne olur? Ferrero bunu daha önce kendi ülkesi İtalya’da da yaptı. İtalya’da fındık 2,5 dolardı. İtalyan üretici ayaklandı, fabrikasını bastı. Bu firmayı oradan kovdular, fındık 4,6 dolar oldu. Bizde ise tersine seyretti. Fındık 2005’te 5 dolardı, Ferrero geldi, 15 senede 2,5 dolara düştü. Bugün Ferrero çekilsin, 1 saat içinde fındık Türkiye’de 4 dolar olur. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ise 5 dolar olur. Çünkü biz uluslararası kartellerle iş tutmadık, tutmuyoruz, tutmayacağız.

“YERLİ SANAYİCİ 100 MİLYAR DOLAR SERMAYESİ OLAN BU KARTEL İLE BAŞ EDEBİLİR Mİ?”

Fındık tüccarları ise pasif alanda, saha dışında top çeviriyor. Yok lisanslı depoculukmuş, yok iyi tarımmış, yok üretim artışıymış, bunlar ziraat odalarının, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) yapacağı işler. Biz önce sen ne kazanıyorsun, ülke ne kazanıyor bunu konuşalım. Yerli sanayici 100 milyar dolar sermayesi olan bu kartel ile baş edebilir mi? Benim sanayicim yüzde 20 faizle fındık alıyor, bu firma yüzde 0’la fındık alıyor. Benim sanayicim yüzde 7’yle dolar borçlanması yapıyor, bu firma yüzde 1 ile borçlanıyor. Benim sanayicim nasıl yarışacak? Tabii ki yarışamıyor ve batıyorlar. İhracatçı yerli firma sayımız 450’lerden 35’lere düştü. Bu hükümet kendi sanayicisine destek vermedi ama, Ferrero’ya 650 milyon lira destek verdi.

“BU ÜLKE SOYULUYOR ALDIRMIYORSUNUZ”

Piyasaya hakim kartel kendisi ile işbirliği yapan firmalardan fındık alırken, diğer firmalara kapıyı kapatıyor. Düzen tam bir mafya düzenidir. Geçen gün Fındık İhracatçıları Birliği’nin seçimleri vardı. Ferrero iki defa ertelenen seçimde sonunda aba altından sopa göstererek seçimi kazandı. Birliği kapatırım dedi. Bu gücü nerden alıyor? Dolar 6 lira fındık 24 lira, dolar 8,5 lira fındık 20 lira bu nasıl iş? Bir kental fındık 2005 yılında 921 dolar, geçen yıl 700, şimdi 520 dolar. Bir ülke soyuluyor aldırmıyorsunuz. Peki devlet nerede. Rekabet Kurulu nerede? Cebine dolgun maaş, altına makam arabası verilenler, ne iş yapıyorlar? Ortalığı pislik götürüyor.

Rekabet Kurulu’na 2018’de başvurduk. Kurul bize ‘Ferrero’nun piyasaya hakim olma ihtimali düşüktür. Analize gerek duymadım’ dedi. 3 yıl sonra yeni başvurumuza gelen cevap ise belgeli ihanettir. ‘Bir önceki başvuruda cevap verildiği için herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmadı.’ Aradan 3 yıl geçmiş, öncekinde analize gerek duymamış, şimdi ise işleme gerek duymamış. Milyarlarca dolarlık bir kayıptan bahsediyoruz. Şimdi bu iki rapora imza koyan Rekabet Kurulu üyelerine görevden el çektirmeli, mal varlıkları incelenmeli ve vatana ihanet suçundan yargılanmalıdır. Çünkü operasyonun ana merkezi burasıdır.

“FINDIKTA DESTEK 13 YILDIR AYNI”

Fındık piyasasında operasyonlar daha fındık bahçelerinden kar kalkmadan başlıyor. Zirai don olur, rekolte düşük olur da fiyat artar diye önünü kesmek için ‘don fındığa iyi gelir’ diyerek, daha kışın ortasında doğmamış çocuğa don biçiyorlar. Yine bu yıl fındık coğrafyasından 3 bin 500 km öteden Dubai’den mayıs ayında, yasak olmasına rağmen rekolte açıkladılar, yine doğmamış fındığa don biçtiler. Fındıkta destek 13 yıldır aynı, 170 TL. Her şeyin fiyatı 10 kat artmış destekleme artmamış. TMO 27 TL’den aldığı fındığı dün 44 TL’den satışa çıkardı. Herkes fındık üreticisine çullanmış, devlet bir pay da ben kapayım demiş, üretici üzerinden kar yapıyor. TMO, dolar 8 TL iken fındığı 27 TL’den aldı. Şimdi doların iki katı olduğu gün nasıl 50 TL altında fındık satıyor? TMO, Ferrero’ya stokçuluk tedarikçilik yapıyor. CHP olarak araştırma önergesi verdik. 450 bin fındık üreticisi ailenin ve 8 milyon insanın gözü kulağı bugün burada. Eller kimin için kalkacak göreceğiz. Evet derseniz, fındıkta kirli oyunları, yerli piyonları konuşacağız. Ülke zararının vahametini, Rekabet Kurulu’nun ihanetini konuşacağız. Son iki sezondur fındık fiyatında çıtayı Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu belirlemiştir. Perşembe günü Ordu’ya geldiğinde olması gereken en düşük rakamı da ifade edecektir.

“TOPLUM ERDOĞAN’IN MÜJDELERİNDEN KORKUYOR”

Erdoğan, ‘fındık için üreticiyi memnun edecek bir fiyat vereceğiz’ diye müjde vermiş. Toplum Erdoğan’ın müjdelerinden korkuyor. Doğalgaz müjdesinde sonra 13 defa zam geldi. Hala ortada doğalgaz yok. TUİK rakamlarına göre fındık fiyatı vermeye kalkmayın uyarıyorum. Fındıkçının enflasyon hesabında kullandığı parametreler ile Erdoğan’ın parametreleri farklı. Gübre yüzde 350, dolar yüzde 100 artmış. Geçen yıl bir kilo fındıkla 3,5 litre mazot alınırken, şimdi 2 litre bile alınamıyor. Ot biçme 350 TL’den, 1000 TL’ye çıkmış. O yüzden üretici der ki ‘Fındık dalda tekleme, Saray bizi kekleme, millet yüzün çevirdi, döner diye bekleme.’ Millet güfteyi gönderdi, besteyi de seçimde yapacak.”