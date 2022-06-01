Erdoğan'dan 'müjde' mesajı: Önümüzdeki haftalarda duyuracağız
AKP grup toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyondan kaynaklı refah düşüşüne yönelik tedbirleri sürdüreceklerini belirterek "Yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız" dedi.
AKP grup toplantısında konuşan partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enflasyondan kaynaklanan refah kaybını adım adım telafi edecek tedbirleri hayata geçireceklerini söyledi.
Erdoğan "Gerek gençlerimize, gerek kadınlarımıza, gerek esnafımıza başta devlet bankalarımız olmak üzere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz, inşallah bu çerçevede önümüzdeki haftalarda ve aylarda bu çerçevede yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız" dedi.
"VATANDAŞLARIMIZIN SIKINTILARINI BİLİYORUZ"
Yaşanan ekonomik problemlere dair de açıklamalar yapan Erdoğan, ekonomide büyük bedeller ödedik ödüyoruz da derken dün açıklanan büyüme rakamlarına ilişkin olarak 'hedefe uygun bir seviye' dedi.
Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:
"Vatandaşlarımızın sıkıntılarını biliyoruz ancak küresel dalgalanmaların etkisiyle benzer sıkıntıların tüm dünyada yaşandığını unutmamalıyız. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarılarak çalışmaya devam edersek bu süreci de en hasarla atlayacağız. Hiçbir insanımızı yokluğun, yoksulluğun pençesine terk etmeyeceğiz"
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