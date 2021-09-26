CHP'li Müzeyyen Şevkin şalvarını giyip halay çekti

26 Eylül 2021 Pazar, 10:17

Hafta içinde Adana Sanayi Odası, Adana Sanayici ve İş İnsanları Derneği yöneticilerinin sorunlarını dinleyen, ardından esnafı ziyaret eden CHP'li Müzeyyen Şevkin, ilçe ziyaretlerini bugün de sürdürdü.

Şevkin; CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, İl Disiplin Kurulu Başkanı Ramazan Atikaslan ve Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi Duygu Atikaslan Ayçe ile birlikte Havaalanı Birlik Taksi esnafını ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Daha sonra CHP Yüreğir İlçe Başkanı Bülent Öğrü ve yöneticilerle birlikte Yüreğir 1000. Sokak'ta vatandaşların sorunlarını dinleyen Şevkin, çözüm önerileri sunarak, iktidarın her alanda geriye gidişe neden olan uygulamaları nedeniyle ilk sandıkta hesap sorulması gereğine işaret etti.

ADANA ŞALVARI GİYDİ

"Acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır" diyen Şevkin, ardından CHP İmamoğlu İlçe Başkanı Süleyman Uçan’ın oğlunun Sevinçli Köyü'nde bir düğün törenine katıldı.

Düğünde, "Adana şalvarı" giyen Şevkin, genç çiftler Ece ve Melih Uçan'a mutluluklar dileyerek, birlikte halay çekti.