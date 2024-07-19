CHP'li Nazlıaka: İktidar çocuk işçiliğini özendiriyor

Yayınlanma: 19.07.2024 - 11:28

Güncelleme: 19.07.2024 - 11:28

Ekonomik koşullar nedeniyle eğitimden koparılarak tarlada, sanayilerde tehlikeli işlerde çalışan çocuk sayısı gün geçtikçe artıyor. TÜİK verilerine göre, 2020’de 15-17 yaş arasında çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 16,2 iken, bu oran 2023 yılına yüzde 22,1’e yükselerek son 10 yılın zirvesine çıktı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi tarafından paylaşılan bilgiye göre de 2013-2024 yılları arasında en az 695 çocuk işçinin çalışırken yaşamını yitirdi. Sosyal İş Sendikası’nin verilerine göre de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında çalıştırılan 400 bini aşkın çocuktan 336’sı son bir yılda işyerlerinde kaza geçirdi ve 9 çocuk hayatını kaybetti.

NAZLIAKA: TEMEL NEDEN YOKSULLUK

Çocuk işçi sayısının artışı Cumhuriyet’e değerlendiren CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, AKP’nin yanlış politikalarına dikkat çekerek, “Ülkemizde yoksulluk giderek derinleşiyor, bundan da en fazla çocuklar etkileniyor. Aileler çocuklarını çalıştırmak zorunda kalıyor. Çocukların işgücüne katılmasının altında yatan temel neden yoksulluktur” diye konuştu.

“4+4+4 ÇOCUK İŞÇİLİĞİ ARTTIRIYOR”

Eğitim sisteminin tartışmalı uygulaması 4+4+4’ün çocuk işçiliği arttırdığını anlatan Nazlıaka “Sistem ile “ilkokuldan sonra hafızlık eğitimi için okula ara verilebilir” maddesi eklendi. Bu madde zorunlu eğitimin fiilen düşürülmesi anlamına geliyor. ‘Evlenen ve nişanlananların örgün eğitimle ilişiği kesilir, açık öğretime yönlendirilir’ maddesi de aynı amaca hizmet ediyor. Bir iktidar düşünün ki; mesleki eğitim adı altında çocuk işçiliğini özendiriyor ve yaygınlaştırıyor. Bu proje bir mesleki eğitim projesi değildir. Düpedüz ucuz emek sömürüsüdür. İktidar, çocuk işçileri ucuz işgücü olarak görüyor ve üzerine düşeni yapmıyor. Denetim açığı var. Bakanlık yetkilileri üzerine düşen sorumluluğu alsa, daha açık bir ifade ile iktidar çocuk işçiliğini bitirmek istese bu tablo yaşanmaz” dedi.

“AİLENİN GEÇİM DERDİ ORTADAN KALKMALI”

“Çocukların yeri okuldur, çocuk parkıdır” diyen Nazlıaka, “Oysa ülkemizde çocuklar sanayide, inşaatta, tarlada çalışıp uzuvlarını, hatta hayatlarını kaybediyor. 18 yaşının altındakilerin çalıştırılmaması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Çocukların stajyer ve çıraklık adı altında ucuz iş gücü olarak çalıştırılmalarına son verilmeli, ILO’nun 138 No’lu “Asgari Yaş Sözleşmesi” ve 182 No’lu “En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin ‘’Acil Eylem Sözleşmesi” hükümlerine uyulmalıdır. Çocuk işçiliğini önlemenin yolu yoksulluğu bitirmekten geçiyor, AKP’nin yaptığı gibi yoksulluğu yönetmekten değil” ifadelerini kullandı.