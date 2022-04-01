CHP'li Nazlıaka: Mezardaki kadınlar mahkemelerde tekrar öldürülüyor

01 Nisan 2022 Cuma, 11:48

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara’nın Mamak ilçesinde 2 Eylül 2019 tarihinde, evli olduğu İbrahim Köksal tarafından öldürülen Sibel Köksal’ın davasını takip etti. Hakkında müebbet hapis cezası istenilen sanık İbrahim Köksal’ın yargılandığı davanın 9. duruşması dün Ankara 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmayı CHP Kadın Kolları ile CHP Ankara İl Örgütü de takip etti.

Nazlıaka, duruşma öncesi Sibel Köksal’ın annesi Gülizar Çetin ve babası Hikmet Çetin ile görüştü. Sibel Köksal’ın annesine sarılan Nazlıaka, “Acınızı paylaşıyoruz. Allah böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın. Yalnız değilsiniz, örgütlü gücümüzle yanınızdayız” dedi.

"KIZ KARDEŞLERİMİZİN HAKKINI SAVUNMAK İÇİN AİLELERİN YANINDAYIZ"

Sibel Köksal’ın kız kardeşleri ve babası ile de konuşan Nazlıaka, “Maalesef ülkemizde kadınlar mahkemelerde tekrar öldürülüyor, katiller bahanelerin arkasına sığınıyor. Tahrik indirimi almak için öldürdükleri kadınlara iftira atmaktan çekinmiyorlar. 'Mezardan çıkıp doğruyu anlatacak değil ya' diyorlar. Fakat biz bu canilerin iftiralarına geçit vermeyeceğiz. Kız kardeşlerimizin hakkını savunmak için örgütlü gücümüzle ailelerin yanında olacağız” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık İbrahim Köksal’ın tutuklu bulunduğu hapishaneden Ses Görüntü ve Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldığı duruşmada, sanığın avukatı müvekkili için tahliye talebinde bulundu ancak mahkeme heyeti, tahliye talebini reddederek duruşmayı 22 Nisan’a erteledi.

Duruşmanın ardından Nazlıaka şu açıklamayı yaptı:

“Maalesef hukuksuz kararlara imza atılan ülkemizde katiller, ceza indirimi almak için her yola başvuruyor. Katiller ya aldatıldığını iddia ediyor ya kravat takarak beyefendi imajı çizmeye çalışıyor ya da takım elbise kiralayarak ‘kostüm indirimi’ istiyor. Adil olmayan kararlar kadınların can güvenliğini daha da tehlikeye atıyor. YaşamHak projemiz kapsamında örgütlü gücümüzle duruşma salonlarında mağdur ailelerin yanında olarak, kamuoyu oluşturarak adaletin tecelli etmesini sağlamaya çalışıyoruz. 22 Nisan’da görülecek karar duruşmasında da örgütlü gücümüzle adalet talebimizi yükselteceğiz.”