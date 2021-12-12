CHP'li Nazlıaka, örgüt çalışmalarını Cumhuriyet'e anlattı

12 Aralık 2021 Pazar, 02:00

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, kadın kollarının yeni yol haritasına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Türkiye’deki tüm ilçelerde örgütlenmeyi tamamladıklarını belirten Nazlıaka, gittikleri yerlerde şiddet gören kadınlara psikolojik destek verdiklerini de aktardı. Yoksul yurttaşların sorunlarını dinlediklerini belirten Nazlıaka, “Buna ek olarak yoksulluğun bir kader olmadığını dile getiriyoruz. Birkaç gün önce Dünya Eşitsizlik Raporu yayımlandı. Bu rapora göre, Türkiye’deki en zengin yüzde 10, tüm gelirin yüzde 54’ünü alıyor. Bu adaletsiz düzeni değiştirmeye kararlıyız” diye konuştu.

Gittikleri her evde partilerinin çözüm önerilerini de anlattıklarını vurgulayan Nazlıaka, “Halkın iktidarını kurduğumuzda güçlü sosyal devletin ilk adımı ADS Kurumu’nu kurmak olacak. Asgari ücreti temel alarak belirlenecek yoksulluk sınırının altında geliri olan aileleri ADS kapsamına alacağız” dedi.