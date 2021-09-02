Nazlıaka: 'Reisi size yedirtmeyiz' diyerek aracı arkadaşların üzerine sürmüş

02 Eylül 2021 Perşembe, 23:07

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Çanakkale ziyareti sırasında yaşadıkları saldırı girişimine yönelik açıklamalarda bulundu.

Aylin Nazlıaka ve beraberindeki heyet, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında, ‘Yaşam Hak’ otobüsü ile Çanakkale’ye gitti. Konaklamak üzere bir otele gelen Nazlıaka ve parti heyetinin aracı, bir araç tarafından sıkıştırıldı.

Nazlıaka yaşananları şöyle anlattı:

"BU KİŞİNİN NEREDEN GÜÇ ALDIĞINI ANLAMAK ZOR DEĞİL"



“Dün gece iki sularında Çanakkale’ye geldik. Otobüsü otelin önüne park ettik. Ben içeri girip kayıt işlemlerini yaptığım esnada, otobüsümüze, kadın kolları il başkanımıza ve CHP personeline saldırı girişimi gerçekleşmiş. Hepimizin sağlığı iyi ancak bu olay esef vericidir. Çanakkale gibi kadın erkek herkesin gece geç saatte bile sokakta özgürce dolaşabildiği, son derece eşitlikçi, demokratik bir şehirde böyle bir şeyin yaşanmış olması üzücü. Bu girişimde bulunan kişi, ‘Reisi size yedirtmeyiz’ diyerek aracı arkadaşların üzerine doğru sürmüş. Bu kişinin nereden beslendiğini, nereden güç aldığını anlamak zor değil."

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

"Ben, Emniyet Müdürü ve Vali ile de görüştüm. Soruşturma açılmış durumda. Sürecin takipçisi olacağız. Programımızı değiştirmeden aynen devam ettik, güvenlik tedbirlerini arttırarak devam ediyoruz. Zaten demirden korksak trene binmezdik. Bir an önce ülkede kutuplaşma ve gerginliğin sonlanması gerekiyor. Bunda da ülkeyi yönetenlere önemli bir görev düşüyor. Şiddeti tetikleyen değil şiddeti sönümlendiren şekilde açıklamalar yapmalarının bir sorumluluk olduğunu kendilerine bir kez daha hatırlatmak istiyorum.”

NE OLMUŞTU?

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ilk durak olan Çanakkale’ye dün gece saatlerinde ulaştı. Kadın Kolları, MYK ve il, ilçe kadın kolları başkanları tarafından karşılanan Nazlıaka, konaklamak için otele geçti.

Buradaki CHP'li heyete saldırı girişimi yapıldı. CHP'ye ait YaşamHak otobüsü ise otel önüne park edilirken, içinde bir kişinin bulunduğu araç, otobüsten inen CHP'lilerin üzerine doğru gelerek partilileri ezmek istedi. Daha sonra da hakaretler ederek olay yerinden ayrıldı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka olaydan sonra şikayetçi oldu ve aracın plakası da alınarak polise bildirildi.

Nazlıaka yaptığı açıklamada ‘'Partimize ait YaşamHak otobüsünden inen arkadaşlarımıza çirkin saldırı gerçekleşti. Şahıs aracı ile partililerimizi ezmeye çalıştı, sonra da hakaretler yağdırarak uzaklaştı. Biz kutuplaştırmalara izin vermeyeceğiz, doğu batı demeksizin ülkenin dört bir yanını adımlamaya devam edeceğiz. Aydın insanların çoğunluğu oluşturduğu bu ilde yaşanan saldırı girişimi, çıktığımız yolculuğu provake amacı taşıyor'' dedi.